Pellegrini: Nebojím sa stretnúť s farmármi

A teraz prišli kolegovia z východu, ktorí majú pocit, že sa im deje nejaká krivda a sú v Bratislave, čo absolútne rešpektujem. Ja som im ale odkázal, že mám plán, že sa s nimi stretnem priamo na východe Slovenska a prvý júlový týždeň plánujem stráviť niekoľko dní na východe Slovenska. A navštívim týchto malých farmárov, ako sa nazývajú, priamo na niektorej z ich fariem,“ uviedol Pellegrini.

Nie je dôvod rozhodnúť o nákupe stíhačiek expresne rýchlo

Odklad rozhodnutia o výbere dodávateľa nových stíhačiek nie je vyjadrením nedôvery ministerstvu obrany, ale snahou o objektívne najlepšie rozhodnutie založené na dôkladnom a precíznom oboznámení sa s predloženými ponukami. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer).

„Musíme mať istotu, že sme sa rozhodli správne a musíme si byť istí, že si toto rozhodnutie vieme aj obhájiť,“ uviedol Pellegrini v súvislosti s rozhodnutím, že vláda do konca júna, tak ako bolo pôvodne avizované, o nákupe stíhačiek nerozhodne. Premiér priznal, že ponuky detailne nepozná, chce preto aj osobne čas, aby sa s nimi oboznámil. „Nemôže odo mňa nikto chcieť, že v pondelok sa dozviem prvotné informácie a v stredu predstúpim pred Bezpečnostnú radu SR a vládu," uviedol. Vypočuť si chce aj názor ľudí z ministerstva financií.

Či je možné, že vláda pri svojom rozhodnutí napokon zmení návrh, ktorý predloží ministerstvo obrany, špekulovať odmietol. „Je to v každom prípade skupinové rozhodnutie, nie moje, ani pána ministra (Petra-pozn. TASR) Gajdoša,“ zdôraznil.

Premiér má dôveru v transparentnosť postupu, keďže sa o americkej i švédskej ponuke rokuje na úrovni vlád. Je si však vedomý, že bude potrebné transparentne verejnosti vysvetliť argumenty, ktoré viedli k rozhodnutiu sa pre konkrétnu ponuku. „To je dôležité, aby nevzniklo podozrenie, že si na tom niekto upatlal nejaký obchod pomimo,“ zdôraznil premiér v rozhlasovej relácii.

Zavedenie kontrol je veľmi zlé

Zavedenie vnútroštátnych kontrol je veľmi zlé, pretože je to popretie celého princípu schengenu, povedal v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Peter Pellegrini (Smer). Dodal, že verí, že schengen sa ešte nerúca, ale takéto opatrenia podľa neho môžu prispieť k tomu, aby sa schengen zmenil tak, že nebude plniť svoje úlohy.

„Máme si ochraňovať vonkajšie schengenské hranice, aby sme boli schopní garantovať voľný pohyb ľudí v rámci schengenského priestoru, tieto opatrenia idú ale úplne proti,“ uviedol ďalej Pellegrini.Podľa neho pokiaľ je pocit, že zo Slovenska do Rakúska idú nejakí nelegálni migranti, nech ich láskavo vracajú, Slovensko ich pokojne prijme naspäť.

„Ale my garantujeme, že cez naše územie do Rakúska prechádza minimum nelegálnych migrantov. Preto nevidím dôvod, prečo momentálne máme zo strany Rakúska kontroly na hraniciach, pretože zbytočne to zdržuje ľudí. Preto som požiadal rakúskeho kancelára, aby zvážil, či je potrebné, aby takýmto spôsobom dennodenne spôsoboval problémy a zdržania na hraniciach a povedal som mu otvorene, že ak dôvody na takéto kontroly nebudú, tak budeme možno musieť zvážiť aj my recipročne a rozhodneme sa, že okej, keď vy chcete kontrolovať nás a nie je na to dôvod, tak možno zavedieme hraničné kontroly aj my na našich hraniciach a budeme kontrolovať každé jedno rakúske auto, pretože budeme chcieť preveriť, či náhodou svojich migrantov nevyvážajú k nám na Slovensko. Ale nemyslím si, že to je tá správna cesta,“ pripomenul premiér.