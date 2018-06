Pod Tatry mieri investor z Nemecka, zamestná 500 ľudí

Okres Kežmarok patrí k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska a miera nezamestnanosti tam v máji tohto roku dosahovala viac ako pätnásť percent. Znížiť by ju mala pomôcť investícia zo Švajčiarska, ktorú v sobotu poklepaním základného kameňa potvrdil majiteľ spoločnosti Mubea Thomas Muhr, predseda vlády SR Peter Pellegrini, minister hospodárstva Peter Žiga a primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Závod vyrastie v priemyselnej zóne na okraji Kežmarku, kde je v súčasnosti etablovaných už šesť investorov, ktorí spolu zamestnávajú takmer sedemsto ľudí.

„Som veľmi rád, že do nášho mesta smeruje táto investícia, ktorá pomôže znížiť nezamestnanosť priamo v meste takmer k nule, ale aj v okrese. Očakávam, že bude viesť k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov celého okolitého regiónu,“ nádejá sa primátor Kežmarku.

Premiér Pellegrini je presvedčený, že príchod tohto investora prispeje k zámeru vlády robiť kroky vedúce k znižovaniu regionálnych rozdielov. „Teší ma, že aj v tomto prípade nepôjde iba o pracovné miesta do výroby, ale aj do oblasti vývoja a výskumu, teda o prácu s vysokou pridanou hodnotou.“

V priemyselnej zóne Kežmarku pribudne 500 novách pracovných miest. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Predseda vlády pripomenul, že práve Kežmarok bol jedným z prvých okresov, kde vláda realizovala výjazdové zasadnutie, na ktorom sa hovorilo o potrebe prilákania investorov aj do regiónov, ktoré sa radia k najmenej rozvinutým. „Ešte pred dvomi rokmi by správa o príchode tak významného investora do Kežmarku vyzerala ako sen, no dnes je realitou,“ podčiarkol Pellegrini.

Vláda chce nového investora pod Tatrami podporiť aj investičnými stimulmi. Schváliť by ich mala už na svojom poslednom zasadnutí pred letnými prázdninami, ktoré sa uskutoční 11. júla. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu by pomoc mala spočívať v schválení daňových úľav vo výške 11,5 milióna eur, či v priamej finančnej pomoci vo výške 2,7 milióna eur. Pomôcť chce aj mestu Kežmarok sumou 2 milióny na dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom par­ku.

Spoločnosť Mubea je považovaná za rodinnú firmu, ktorá vznikla pred vyše sto rokmi. Vo svete má okolo 40 prevádzok a zamestnáva vyše 12 tisíc ľudí. „Pred 24 rokmi sme sa začali postupne posúvať na východ a v súčasnosti už pôsobíme aj v Čechách, kde v niekoľkých fabrikách zamestnávame asi 3 500 ľudí,“ konštatoval konateľ firmy Mubea Muhr.

Začiatok výroby v Kežmarku je plánovaný na prvú polovicu budúceho roka. V roku 2025, kedy sa počíta s využitím plnej kapacity výroby, by mal kežmarský závod ročne vyrábať 24 miliónov liniek stabilizátora a 30 miliónov automobilových svoriek.