Minister Gajdoš si uctil pamiatku obetí vypálenej obce Kalište

„Tak ako milióny vojakov na frontoch, aj civilné obete, obyvatelia miest a obcí, ktorí bojovali proti útlaku a okupácii, alebo ktorí si len jednoducho chceli chrániť holé životy, padli v tejto strašnej vojne a sú pre nás večným mementom, ako tragicky môže dopadnúť predstava o nadradenosti a svetovláde,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.

Zároveň zdôraznil, že slobodu a život v mieri nesmieme nikdy považovať za samozrejmosť. „Žiaľ, aj 73 rokov od skončenia najkrvavejšej vojny v dejinách ľudstva sú medzi nami takí, ktorí by radi privítali návrat pre spoločnosť nezdravého režimu. Vyžívajú sa v ideách fašizmu a nacizmu, snívajú o nadvláde bielej rasy a pohŕdajú spoluobčanmi, ktorí sa od nich líšia pôvodom alebo farbou pleti. A my nesmieme dovoliť, aby nás vohnali do ďalšej nezmyselnej vojny,“ dodal.

Obec Kalište v okrese Banská Bystrica mala na začiatku 2. svetovej vojny 209 obyvateľov. Tí sa aktívne zapájali do protifašistického odboja, materiálne, zdravotnícky a spravodajsky podporovali partizánov pôsobiacich v Nízkych Tatrách. S blížiacou sa frontovou líniou podnikli nacistické vojská niekoľko útokov na obec, ktoré však partizáni úspešne odrazili. Posledný útok prišiel 18. marca 1945, keď sa nemeckým vojakom podarilo vtrhnúť do obce, v ktorej zastrelili alebo upálili 14 obyvateľov, pričom vypálili 42 domov. Obec Kalište po vojne neobnovili a jej územie je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou.