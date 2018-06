O kreslo starostu Petržalky opäť zabojuje aj Marian Greksa

„Snažím sa o to, aby som mohol ovplyvňovať dianie, o ktoré sa zaujímam, a na ktorom mi záleží, preto som napokon išiel do komunálnej politiky. V rámci mandátu poslanca mám určitú kompetenciu, no samozrejme na poste starostu je ten dosah na rozhodovanie oveľa väčší,“ ozrejmil pohnútky svojej kandidatúry. Uisťuje, že ak ho za starostu nezvolia, „nepodreže sa“.

O priazeň voličov sa chce uchádzať víziou realistických plánov, ktoré však zároveň odrážajú najväčšie potreby Petržalky. "Určite je potrebné sa zamerať na parkovanie, starostlivosť o zeleň, najmä v rámci revitalizácie vnútroblokov, veľmi dôležitý je tiež stav ciest, ktoré má Petržalka vo svojej správe,“ spresnil.

Za bytostne dôležitú pre Petržalku považuje realizáciu predĺženia električkovej trate až na koniec Petržalky. „Hoci je to v prvom rade úloha mesta, Petržalka ako dotknutá mestská časť musí byť maximálne súčinná, je to veľmi náročný projekt z hľadiska prípravy, administratívno-povoľovacích procesov i samotnej realizácie,“ zdôrazňuje. Pripomína aj termín najneskoršieho dokončenia v roku 2023, ktorý je potrebný dodržať, ak má byť projekt financovaný z eurofondov. „Ak peniaze z únie mať nebudeme, neviem si predstaviť, že samotné mesto by takýto projekt mohlo zrealizovať,“ dodáva.

Greksa je podľa svojich slov pripravený aj na ataky protikandidátov, ktoré budú mieriť na skutočnosť, že v Petržalke síce má trvalé bydlisko, no momentálne tam nebýva. „Áno, niečo také už prišlo, dokonca sa objavili vyhrážky, že sa o tom bude rozprávať. Ale, nech sa páči, ja to nijako netajím,“ zdôraznil. "Vyplynulo to z mojej životnej situácie, po rozvode som nechal bývalej manželke byt a momentálne bývam v Senci. V Petržalke som však od roku 1982 a aj teraz som tam prakticky denne,“ uviedol. Ak však jeho súčasnú situáciu budú voliči považovať za hendikep a dôvod dať hlas inému kandidátovi, bude to rešpektovať.

V roku 2014 bol vo voľbách piaty

Marian Greksa je od roku 2010 poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), v novembri 2017 ho v Petržalke zvolili aj za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V roku 2014 získal vo voľbách starostu Petržalky piaty najvyšší počet hlasov.

Do boja o získanie postu starostu Petržalky v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách sa už oficiálne zapojil miestny a mestský poslanec Ján Hrčka a aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová. Kandidovať bude aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá.

Kandidatúru má ohlásiť aj ďalší miestny i mestský poslanec Oliver Kríž, zabojovať o priazeň voličov zvažuje aj občiansky aktivista Miroslav Dragun. V kuloároch sa spomína i meno prvého zástupcu petržalského starostu Jána Bučana. Ten svoje rozhodnutie, či bude kandidovať, má oznámiť do konca júna. Súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan sa zatiaľ nerozhodol, či sa bude o mandát uchádzať znova.