Kiska: Chýbajú mi hmatateľné výsledky v zdravotníctve a školstve

Všetci traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer) chcú vrátiť dôveru ľudí v štát. Myslí si to prezident Kiska, ktorému ale chýbajú hmatateľné výsledky.

V diskusii RTVS O päť minút 12 Kiska tiež povedal, že za posledný polrok sa stalo veľa zásadných vecí. Poukázal na vraždu novinára a jeho snúbenice, na prepojenia ľudí napojených na mafiu s politikmi Smeru.

„Bolo to jedno z najťažších období Slovenska, aké sme mali. Teraz je našou úlohou, aby sme sa pokúsili vrátiť dôveru ľudí v štát. Ľudia potrebujú vidieť hmatateľné výsledky,“ zdôraznila hlava štátu. Očakáva, čo bude so zákonom, ktorý má okrem iného zmeniť voľbu policajného prezidenta či so zmenami vo voľbe ústavných sudcov.

Pellegrini súhlasí, že treba vrátiť dôveru v štát, ale pýta sa, ako to robiť, keď aj prezident SR vo svojej správe o stave republiky nepovie o Slovensku nič pekné. „Treba byť spravodlivý,“ povedal Pellegrini s tým, že okrem kritiky treba vyzdvihovať aj veci, ktoré sa Slovensku daria.

Šéf parlamentu Danko zdôraznil, že z krajín V4 je Slovensko ťahúňom. „Máme sa ‚focusovať‘ na to, kde sme a aké Slovensko chceme,“ poznamenal. V spoločnosti podľa neho chýba slušný dialóg. Poukázal aj na vzťahy koalície a opozície, na hašterenie, z ktorého podľa neho ťažia extrémisti.

Danko si myslí, že sa máme lepšie ako Srbi

Danko si nemyslí, že je na Slovensku zle. „Poďte so mnou do Srbska a uvidíte, koľko kilometrov sme pred nimi,“ vyhlásil. Zároveň súhlasí, že treba zlepšenie, nové systémové opatrenia. Nesúhlasí, že by na Slovensku neboli dobré výsledky.

Prezident poukázal na chýbajúce hmatateľné výsledky v školstve a zdravotníctve. „My vieme definovať problém, máme často aj riešenia, ale chýba nám dotiahnuť to do konca,“ vyhlásila hlava štátu, ktorá je ochotná podporiť dobré opatrenia.

„Áno, Slovensko potrebuje mať víziu, chceme diskutovať o tom, kde chceme mať Slovensko v roku 2030,“ uviedol Pellegrini. V súvislosti so školstvom sa pýta, ako je možné, že sa zvyšujú platy učiteľom, ale deti sa vo vzdelaní nezlepšujú. Štát podľa neho bude vyžadovať aj kvalitu práce. „Možno máme aj zlé osnovy, ale možno aj nekvalitných pedagógov,“ poznamenal. Riešenia podľa neho budú vidieť ľudia nielen v školstve, ale aj v zdravotníctve.

Politikov zaujíma, kam tečú dotácie

Podvodníci by sa nemali dostávať k dotáciám, uviedol Danko v nedeľnej diskusii RTVS O päť minút 12 v súvislosti s problémami a protestom slovenských farmárov. Súhlasí, že poľnohospodárstvo potrebuje systémovú podporu.

Poukázal na právne problémy, rozdrobenosť parciel či otázku ich užívania. Problém slovenského poľnohospodárstva označil za dlhodobý.

„Neviem čarovným prútikom zabezpečiť, aby sa všetky problémy vyriešili. Je ale dobré, že sa o týchto problémoch diskutuje,“ poznamenal s tým, že opatrenia sa robia. Poukázal napríklad aj na presadenie ústavnej ochrany pôdy. „Musíme napríklad nájsť oveľa väčšie zdroje na zelenú naftu. Vážna otázka bude aj postoj štátu k obchodným reťazcom,“ uviedol Danko, pričom narážal na slovenské výrobky v reťazcoch. „Treba väčšiu podporu,“ myslí si Danko.

Premiér Pellegrini v súvislosti s protestom farmárov uviedol, že existuje špeciálny tím zložený z policajtov a prokurátorov, ktorý ide preveriť všetky problémy avizované zo strany poľnohospodárov.

„Som rád, že budeme mať na stole inventúru a budeme vedieť, ktorý článok zlyhal, či to bola polícia, prokuratúra či súdy. Nie všetko je v rukách samotného ministra pôdohospodárstva,“ zdôraznil Pellegrini. Odmieta však paušalizovať situáciu v agrorezorte a tvrdiť, že je tam všetko zle.

Zároveň ho ale zaujíma, kam v niektorých prípadoch dotácie skutočne tečú. „Čo sú to za firmy, akú výmeru obhospodarujú, koľko berú, ale aj koľko ľudí zamestnávajú, aké majú tržby a či vôbec niečo vyrábajú,“ vysvetlil premiér. Podľa šéfa vládneho kabinetu môžeme byť nemilo prekvapení, koľko firiem dotácie iba poberá a nič neprodukuje.

Prezident Kiska poukázal, že na Slovensku je v poľnohospodárstve zamestnaných veľmi málo ľudí na to, že sme rurálna krajina. „Máme na vidieku veľa ľudí a nevieme im v poľnohospodárstve vytvoriť prácu. Toto je dlhodobý problém, ktorý spôsobuje, že u nás na vidieku sa nežije ľahko,“ povedal v diskusii. Podľa prezidenta treba v agrorezorte urobiť poriadok. Trvá na tom, že právo má platiť aj na vidieku, že treba usporiadať vzťahy k pozemkom a zamedziť špekuláciám a tiež dávať peniaze tým, ktorí to potrebujú.