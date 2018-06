Zoznam pohotovostí bude na poslednú chvíľu

Samosprávne kraje stále nemajú jasno, ako budú fungovať ambulantné pohotovosti na niektorých miestach od prvého júla, čo už je tento týždeň v nedeľu. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) tvrdí, že táto služba je zabezpečená. O kompletnom zozname miest, kde budú, zatiaľ neinformovala. Minulý piatok si pritom do úradu pozvala na pracovné stretnutie zástupcov žúp, ktorí odtiaľ odišli naprázdno. Rezort zdravotníctva sľubuje presnú mapu tento týždeň.

Na nový systém fungovania prvej pomoci malo od júla nabehnúť 75 ambulancií pre dospelých a 61 pre deti, táto sieť nekopíruje dnešný stav, je menšia. Na prevádzkovanie ambulancií vypísalo ministerstvo súťaž, tá nedopadla dobre, podarilo sa obsadiť len 40 percent. Rezort začal rokovania s lekármi a firmami v poslednej chvíli a ponúkol im dočasné poverenia, kým nezrealizuje druhý tender. Časť siete bude v prevádzke dočasne, časť zostane zrejme voľná. Župy nevedia, v ktorých mestách to ako bude.

„Od prvého júla bude pokrytých viac ako 80 percent pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. V piatok si podľa nej dohodli so zástupcami samosprávnych krajov potrebné detaily tak, aby boli kraje včas informované. „Pracujeme zároveň na mape, ktorú zverejníme tento týždeň tak, aby bolo jasné, kde presne budú body ambulantnej pohotovostnej služby,“ dodala. Ministerstvo by malo zoznamy župám denne aktualizovať.

„Dostali sme tabuľky či zoznamy poskytovateľov, ktorí vyšli z výberového konania, a majú už poverenie na ambulanciu pohotovostnej služby, ale zatiaľ nemáme zoznamy tých, ktorí ho ešte nemajú,“ reagoval k téme stretnutia na ministerstve hlavný lekár Prešovského samosprávneho kraja Július Zbyňovský, ktorý spresnil, že u nich je problémových viacero okresov.

V Medzilaboreckom okrese majú málo lekárov – päť všeobecných a troch pre deti a dorast. „Je to síce malý okres s 12-tisíc obyvateľmi, len je dosť atypicky umiestnený a do každého väčšieho mesta, kde je stanovený pevný bod pohotovosti je viac ako 40 kilometrov,“ konštatoval s tým, že túto situáciu asi budú musieť vykrývať a riešiť s Humenským okresom. V Stropkove a vo Svidníku sa do súťaže o prevádzkovanie pohotovosti neprihlásil nikto.

„Trocha sme počítali s krízovou situáciou, predpokladali sme určité problémy, preto máme databázu lekárov z každej spádovej oblasti, ktorí pôjdu v najhoršom prípade povinne do služby,“ poznamenal hlavný lekár Zbyňovský. Ministerstvu vyčíta, že zákon, ktorý priniesol zmeny, bol známy dlhšie a aj tak sa všetko robí v hodine dvanástej.

Hlavný lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík považuje celý systém organizovania nových pohotovosti za zbabraný projekt. „Ideme poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozpore so zákonom, pretože nie každý okres má pevný bod zabezpečený tak, ako bol stanovený ministerstvom,“ poznamenal. Zdôraznil, že vôbec nevie, čo z toho bude. Hnev ľudí sa podľa neho zvezie na ich hlavy, pretože tí nevedia, že za všetko je zodpovedné ministerstvo zdravotníctva.

Ševčík povedal, že záujem samosprávnych krajov je, aby pohotovosti pre ľudí fungovali. Ministerstvo podľa neho urobilo chybu, lebo si neurobilo dosahovú analýzu. „Mysleli si, že v súťaži sa o jeden bod bude uchádzať štyri až päť organizátorov a oni si budú vyberať, a to sa vonkoncom nesplnilo,“ zhodnotil. Lekári sú podľa neho fyzicky opotrebovaní, v Nitrianskom kraji je zo 400 doktorov 179 dôchodcov. Problémy budú mať Zlaté Moravce a Topoľčany, tam sa nikto nenahlásil a nie je tam ani nikto poverený. Štúrovo a Levice už majú poverených organizátorov, ale nemajú naplnené lekárske miesta.

Najhoršie je na tom Bratislavský samosprávny kraj. Všetkých osem pohotovostných ambulancii vo viacerých okresoch nemá prevádzkovateľa. „Ministerstvo zdravotníctva nás ubezpečuje, že pripravuje vydanie poverení, no doteraz nemáme informáciu komu, a nevedia to ani samotní organizátori ambulantnej pohotovostnej služby,“ priblížil predseda kraja Juraj Droba.

Žilinský kraj sa začal skôr pripravovať na situáciu, ktorá mohla po prvom júli nastať. Vedenie župy rokovalo s lekármi aj nemocnicami. Dokázalo vykryť miesta, o ktoré nebol v súťaži záujem. "Tam, kde sa nepodarilo získať licenciu, budeme mať zabezpečenú pohotovosť v župných zdravotníckych zariadeniach. Preto aj všetky štyri župné nemocnice plus poliklinika v Námestove budú poskytovať ambulantnú pohotovosť,“ uviedla županka Erika Jurinová.