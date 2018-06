Premiér odmieta povinné kvóty, SaS dúfa, že riešenie prinesie summit

„Slovenská republika je pripravená na iné formy solidarity. Bude ich ponúkať, ale nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby sme sa povinne podieľali na prerozdeľovaní migrantov,“ uviedol pre novinárov Pellegrini.

Premiér poznamenal, že Slovensko nebolo súčasťou rozhodnutia, aby do Európskej únie masívne prišli migranti. „Autonómne o tom rozhodli niektoré krajiny. A teraz tie krajiny od nás žiadajú, aby sme my za ich rozhodnutie, s ktorým sme nesúhlasili a ktorého sme neboli súčasťou, aby sme sa teraz podieľali na tomto riešení,“ uviedol.

Slovensko podľa Pellegriniho slov pomôže po technickej, materiálnej, finančnej či personálnej stránke. „Ale naše stanovisko je nemenné, čo sa týka povinného prerozdeľovania,“ zopakoval predseda vlády.

Kvóty nechce ani SaS

Strana SaS verí, že samit EÚ prinesie kompromis v migračnej otázke. Liberáli v tejto súvislosti preferujú „definitívne pochovanie“ povinných kvót a nesúhlasia s trestaním krajín, ktoré tieto kvóty odmietajú.

Podľa strany by nemecká kancelárka Angela Merkelová mala pristúpiť k rozumným riešeniam. Za tie považujeme prísnu kontrolu vonkajších hraníc a zriadenie táborov mimo Európskej únie, v ktorých sa budú vybavovať žiadosti o azyl," skonštatoval šéf SaS Richard Sulík. Takéto riešenie pritom strana presadzuje od roku 2015.

Podľa liberálov práve zintenzívnenie ochrany vonkajších hraníc uvoľní tlak na ochranu vnútorných hraníc. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nebudeme súhlasiť so zrušením Schengenu a znovuzavádzaním trvalých hraničných kontrol," doplnil poslanec Martin Klus.

Strana zároveň žiada predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer), aby sa Slovensko stotožnilo s takouto pozíciou. Podľa liberálov by sa mal aktívne zapojiť do diskusie o riešení migračnej krízy.

Pellegrini: Kvóty budeme naďalej odmietať

Premiér v relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že ak by sa naplnili úvahy nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera vracať z hraníc migrantov, zrejme by prišlo k ďalším krokom, ktoré by znemožňovali plniť Schengenu svoje poslanie. Za pravdepodobné pritom v tejto veci označil následné zavedenie kontrol zo strany Rakúska, na čo by muselo reagovať aj Slovensko. Verí však, že sa Schengen ešte nerúca.

Pellegrini potvrdil, že SR neopustí svoj zásadný odmietavý postoj k snahám prerozdeľovať migrantov. Poukázal pritom i na to, že nie je práve korektné, ak niekto, kto podstatným spôsobom zavinil súčasnú situáciu svojvoľnou otvorenou politikou, sa potom, čo sa stav stal neúnosným, dožaduje solidárnosti od ostatných. Slovensko i tak podľa Pellegriniho prejavilo dostatočnú mieru solidarity a ochotu riešiť migračný problém.