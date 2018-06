Diskusia o vzťahu advokáta Bžána a sudcu Sádovského sa opäť odkladá

Žitňanská žiadala, aby súdna rada prijala stanovisko, či je Sádovského správanie sa v súlade so sudcovskou etikou. Súdna rada SR však opätovne odložila rozhodnutie, pretože členovia zriadenej etickej komisie nemali dostatok času na oboznámenie sa so všetkými materiálmi. O zásadách sudcovskej etiky mala rozhodnúť päťčlenná etická komisia už na májovom zasadnutí, rovnako ako dnes bol tento bod preložený. Zatiaľ nie je známe, či bude presunutý na najbližšie stretnutie Súdnej rady SR.

Žitňanská sa obrátila na Súdnu radu SR po tom, ako boli medializované fotografie sudcu Sádovského spoločne s advokátom Bžánom. Informácie priniesol týždenník Plus 7 dní. Sádovský musel dokonca vysvetľovať svoje majetkové pomery, v ktorých sa však žiadne nezrovnalosti neobjavili. Advokát Bžán sa stal známym po tom, ako sa zverejnila výška jeho odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Súdna rada SR už v rámci posudzovania sudcovskej etiky raz rozhodla, a to v prípade výrokov sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Rada v tejto súvislosti prijala uznesenie, že o vine či nevine môže rozhodovať iba disciplinárny senát, ktorý je na to určený. Či rovnaké stanovisko prijmú v budúcnosti členovia súdnej rady i v prípade Ľuboša Sádovského a advokáta Radomíra Bžána, nie je zatiaľ zrejmé.