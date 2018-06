Primátorský zápas o Bratislavu je zatiaľ vlažný

Získať post na čele Bratislavy je pre kandidátov aj samotné strany veľká prestíž, upozornil politológ Juraj Marušiak. „Je to hlavné mesto, čo je atraktívne aj z medzinárodného hľadiska. Primátor Bratislavy sa navyše dostáva častejšie do interakcie s najvyššími predstaviteľmi štátu a vládnymi inštitúciami. Pozícia bratislavského primátora môže byť dobrou štartovacou čiarou pre parlamentné voľby,“ objasnil Marušiak.

Ako dodal, komunálne voľby v Bratislave budú dôležité najmä pre súčasnú opozíciu. „Chcú obhájiť svoje dominantné postavenie v Bratislavskom kraji a potvrdiť stav, keď bola Bratislava baštou pravice. Aj v súčasnosti je za ňu ešte považovaná a ak by pravica o hlavné mesto prišla, bola by to pre ňu vážna strata aj zo psychologických dôvodov. Na druhej strane, pre Smer by získanie Bratislavy mohlo znamenať veľmi veľa,“ dodal politológ.

Päť mužov a jedna žena

Zoznam záujemcov o primátora hlavného mesta aktuálne obsahuje šesť mien. Kandidovať bude bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý o priazeň voličov zabojuje ako nezávislý kandidát. Primátorom chce byť aj architekt Matúš Vallo, ktorého podporujú mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko a Spolu. Opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina sa dohodli na podpore Jána Mrvu, súčasného starostu bratislavskej mestskej časti Vajnory. Mimoparlamentná strana KDH stavila na manažérku Caroline Líškovú. Primátorom sa chce stať aj Viktor Béreš, predseda mimoparlamentnej strany NAJ.

Po týždňoch mlčania a uvažovania potvrdil kandidatúru aj súčasný primátor Ivo Nesrovnal. „Mám víziu a zámery, ktoré chcem dokončiť, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. Bratislava nepotrebuje žiadne nové experimenty. Mesto potrebuje vytrvalú, systémovú a cieľavedomú prácu. Aj naďalej budem garantovať, že Bratislavu nevydáme politickým stranám a ich centrálam, podnikateľským skupinám, ale ani rojkom či dobrodruhom, ktorí len včera prišli na to, že existuje komunálna politika,“ vyhlásil Nesrovnal, ktorý nič nenechal na náhodou a stavil na silný marketing – na pondelňajšiu tlačovú konferenciu si so sebou priviedol celú rodinu: mamu, manželku aj deti.

Nesrovnal to nemá isté

Podľa Marušiaka šancu na opätovné zvolenie Nesrovnal má, pretože ako súčasný primátor je oproti ostatným kandidátom vo výhode dobrej východiskovej pozície. „A to aj bez ohľadu na to, či je vnímaný dobre, alebo zle. Svoju funkciu obhajuje, tým pádom má k dispozícii oveľa viac nástrojov ako ostatní, môže argumentovať konkrétnymi výsledkami, napríklad opravou ciest. Môže sa preto javiť ako silný kandidát, no na druhej strane mu môžu, ako aktuálnemu primátorovi, ľudia veľa vyčítať. A mám pocit, že všetci kandidáti, ktorí doteraz ohlásili kandidatúru, sa voči Nesrovnalovi a jeho spôsobu riadenia mesta negatívne vymedzujú,“ pripomenul Marušiak.

Sociológ Haulík podčiarkol, že Nesrovnal to vo voľbách nebude mať jednoduché. „V Bratislave je jedno také pravidlo, ktoré takmer bez výnimiek funguje, a síce, že úradujúci primátor zvyčajne neobháji svoj post. Situácia v Bratislave je zložitejšia ako inde, lebo ľudia si vyberajú primátora na základe nejakých sľubov, no pre primátora sú väčšinou štyri roky málo na to, aby problémy, ktoré sú v malých obciach menšie a vo veľkých väčšie, vyriešil. Navyše, zámer primátora je jedna vec a zloženie zastupiteľstva druhá, nie vždy sa ich pohľady na riešenie skutočne veľkých problémov stretnú. Preto to funguje tak, že obhajujúci primátor v Bratislave zväčša neuspeje,“ podčiarkol Haulík s dôvetkom, že každé pravidlo má svoje výnimky, a preto sa nedá jednoznačne povedať, či má Nesrovnal šancu na znovuzvolenie, alebo nie. Zdôraznil tiež, že medzi zverejnenými kandidátmi sa zatiaľ žiadny favorit nečrtá. „Aktivity kandidátov nie sú natoľko viditeľné, aby sa dalo predpokladať, kto z nich môže mať väčšiu šancu ako ostatní,“ mieni Haulík.

Vládne strany mlčia

O pozíciu bratislavského primátora zrejme zabojujú aj koaličné strany, no o svojich kandidátoch stále mlčia. V strane Most-Híd o tejto otázke prebiehajú rokovania, hovorkyňa Klára Debnár pre Pravdu povedala, že podporu kandidátovi oznámia po ich skončení. Kedy by sa tak malo stať, neupresnila. Rokuje sa aj v SNS, strana to potvrdila v prvej polovici júna pre agentúru TASR, na otázky Pravdy nereagovala.

Ticho je tiež v Smere, hoci sa objavujú špekulácie o tom, že najsilnejšia koaličná strana by mohla podporiť Nesrovnala. „Strana Smer – sociálna demokracia už v minulosti informovala, že v jednotlivých krajoch rokuje o postupe v komunálnych voľbách. Samotné rozhodnutie je však na vedeniach krajských organizácií, okresných a miestnych organizácií, ako tomu je prirodzene v demokratickej strane,“ reagoval hovorca Smeru Ján Mažgút. Na otázku, či strana podporí Nesrovnala, neodpovedal.

Súčasný primátor hlavného mesta prízvukoval, že bude nezávislým kandidátom a nežiada podporu žiadnej strany. „Kampaň si budem platiť sám cez transparentný účet. Plánujem minúť okolo 200-tisíc eur,“ reagoval Nesrovnal na otázky o možnej podpore od politických strán.

Súboj nezávislých

Podľa sociológa Haulíka stranícki kandidáti zrejme neuspejú. „Najmä tí, ktorí sú kandidátmi iba jednej strany, majú menšiu šancu ako nezávislí. Preto si myslím, že vodu v Bratislave budú mútiť najmä nezávislí kandidáti,“ predpovedá sociológ.

Rovnako to bolo aj vo voľbách pred štyrmi rokmi. Spomedzi desiatich kandidátov v hlavnom meste si siedmi za meno písali označenie,,ne­závislý", i Nesrovnal, ktorý voľby vyhral. Získal vtedy viac ako 50-tisíc hlasov, čo predstavovalo 38,7 percenta.

Komunálne voľby by sa tohto roku mali konať začiatkom novembra, presný termín šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) ešte nevyhlásil.

Komunálne voľby by sa tohto roku mali konať začiatkom novembra, presný termín šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) ešte nevyhlásil.