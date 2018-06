Adrenalínové pero chýba aj v iných štátoch

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová potvrdila, že dôvodom prechodného obmedzenia dodávok lieku je oneskorenie výroby u zmluvného výrobcu držiteľa registrácie. „Aby sa držiteľ registrácie vyhol dlhodobým výpadkom, úzko spolupracuje s výrobcom na riadení dodávok,“ povedala.

Za nedostatok lieku je zodpovedný výrobca. Ten sa pri žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, teda hradených zdravotnými poisťovňami, zaväzuje, že bude liek dodávať v potrebných množstvách. V opačnom prípade mu podľa našich zákonov hrozí pokuta do 100-tisíc eur. „Výrobca Epipenu podal žiadosť o dekategorizáciu, preto sa pokuta naňho nevzťahuje,“ poznamenala Eliášová. Dodala, že pravidelne komunikuje s držiteľom registrácie uvedeného lieku, ktorý sa snaží zabezpečiť čo najväčší počet kusov lieku.

Alergická reakcia prebieha dramaticky

Podľa lekárov by alergici mali adrenalínové pero nosiť pri sebe, pretože im hrozí anafylaktický šok. Spôsobiť ho môže bodnutie hmyzom či niektoré potraviny. Alergológ Peter Pružinec upozorňuje, že v lete je riziko väčšie, pretože ľudia sa viac pohybujú vonku. „Alergická reakcia prebieha dramaticky, pretože zasahuje srdcovo-cievny systém a ľudia môžu zomrieť,“ doplnil odborník. Postihnutý napríklad opuchne, má ťažkosti s dýchaním, so závratmi, môže upadnúť do bezvedomia…

Adrenalín zháňala aj pani Marta z Banskej Bystrice. Podarilo sa jej to, až keď dvakrát telefonovala na ministerstvo zdravotníctva a pomohla jej aj lekárnička. „Vlani som bola na chate s vnúčencami, uštipla ma osa a hoci som si pichla adrenalín, museli mi volať záchranku,“ rozhovorila sa pani Mária. Na chalupu idú opäť a vnúčatá sa boja, aby sa situácia nezopakovala. „Preto som ho tak zúfalo zháňala,“ poznamenala s tým, že je len otázkou času, kedy niekto zomrie. „Kto bude niesť za to zodpovednosť?“ pýta sa dôchodkyňa.

Zdravotné poisťovne poistencom liek preplatia, ak si ho kúpia v zahraničí

Lekárnici tvrdia, že nepomáha ani emergentný systém. Liek, ktorý doň zapíšu, by mali podľa našej legislatívy dostať do 24 hodín. Prezident Slovenskej lekárnickej spoločnosti Ondrej Sukeľ povedal, že ho nemajú od koho získať, keďže liek nemajú ani distribučné spoločnosti. Asociácia dodávateľov liekov dodala, že objednávky nemôžu pokryť v požadovanej výške a zodpovedný je výrobca lieku.

Pani Marta sa obrátila aj na zdravotnú poisťovňu, či by jej zaplatila Epipen, ak by si ho kúpila napríklad v zahraničí. Poisťovne zhodne potvrdili, že áno. „Zaplatíme poistencovi lieky, ktoré si vybral na recept vydaný na Slovensku v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Podmienkou je, aby bol v kategorizačnom zozname,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková. Podobne reagovali aj súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union.

O nedostatku adrenalínových pier písali viaceré svetové média

Epipen však chýba aj v iných krajinách, podľa prieskumu Pravdy ho nemajú ani v lekárňach v Česku alebo Maďarsku. Americký Úrad pre potraviny a lieky FDA ho zaradil do zoznamu nedostatkových liekov pred vyše mesiacom. Podľa portálu NBC News sa nedostatok vzťahuje na generickú verziu od spoločnosti Mylan. Podľa FDA je príčinou nekvalitný adrenalín, preto výrobcovi ešte minulý rok vyčítala, že nedokázal vyriešiť problémy v závode v Brentwoode v štáte Missouri. „Výrobky Epipen nefungovali počas život ohrozujúcich mimoriadnych udalosti vrátane situácií, v ktorých pacienti následne zomreli,“ uviedol FDA.

O nedostatku adrenalínových pier písal aj britský denník The Sun. „Nedostatok Epipenu v Spojenom kráľovstve môže ohroziť desiatky tisíc alergikov,“ znel titulok. Denník píše o nedostatku vo výrobe spoločnosti Mylan. Podobne informoval aj The Daily Telegraph. Spoločnosť Mylan pre denník Pravda reagovala tak ako pre britské a americké médiá. „Urýchľujeme dodávky výrobku, očakávame, že budú pokračovať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch,“ povedala hovorkyňa Lauren Kashtan.

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Eliašová dodala, že o vhodnej alternatíve lieku by sa mal pacient poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. V prípade alergickej reakcie je potrebné volať záchranku, resp. dostať sa do najbližšej nemocnice.