Deti do áut zatvára nezodpovednosť rodičov

Tragédia v Trstenej v okrese Tvrdošín sa stala 11. júna. Matka išla do nemocnice na vyšetrenie, svoju 2,5-ročnú dcérku nechala v aute. Keď sa vrátila, dieťa nejavilo známky života. Rýchly zásah záchranárov nepomohol a dievčatko zomrelo.

Ani táto smutná udalosť niektorých rodičov neprimala k tomu, aby rovnakú chybu neurobili. Len o niekoľko dní neskôr vyslobodili hasiči v Trenčíne z auta 1,5-ročného chlapca, zatiaľ čo jeho rodičia nakupovali v neďalekom obchode. Dieťa, ktoré hasiči zabalili do mokrej deky, sa podarilo zachrániť.

Ďalší prípad pribudol 19. júna v Michalovciach, bábätko spalo v autosedačke zatvorené vo vozidle pri mierne pootvorenom okne minimálne 15 minút, incident sa zaobišiel bez vážnych následkov. Rovnako prípad vo Svite v okrese Poprad, kde o dva dni neskôr zachraňovali mestskí policajti dieťa z auta na parkovisku pred supermarketom. Zatvorené vo vozidle malo byť najmenej 20 minút, javilo známky prehriatia, bolo spotené a smädné.

O poslednej udalosti informovala polícia v pondelok na sociálnej sieti. Odohrala sa počas uplynulého víkendu na parkovisku pred nákupným centrom v Pezinku. Než svedok stihol zavolať políciu, auto odišlo. Ako opísal, rodičia nechali dieťaťu otvorené okno tak, že by sa dalo uniesť.

Polícia varovala, že ani toto nie je dobré riešenie. Dnes v Bratislave predstaví preventívny projekt Nezabudni na mňa v aute. Verejnosti chce takýmto spôsobom priblížiť, čo deťom hrozí a ako sa majú ľudia v obdobných situáciách zachovať.

Žijeme rýchlo, na dieťa zabudneme

Nad faktom, že tieto prípady sa stávajú aj napriek neprestajnému upozorňovaniu zo strany médií či polície, krútia hlavou aj odborníci. Psychologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Gabriela Herényiová priznala, že ani pre ňu nebolo jednoduché tento fenomén pochopiť.

„Žijeme veľmi rýchlo a často si neuvedomujeme dôsledky toho, čo urobíme. Máme pocit, že len narýchlo vybehneme z auta a dieťa tam na chvíľu necháme. Potom v návale starostí a problémov naň akoby zabudneme. No v žiadnom prípade by sa to nemalo stávať, dieťa by nemalo zostávať samo. Môže sa stať skutočne čokoľvek, a to nielen v zavretom aute, ale aj s otvoreným oknom, ako v poslednom prípade,“ zdôraznila odborníčka.

Ako rastie teplota v aute: Vonkajšia teplota V aute: Po 10 minútach Po 30 minútach Po 60 minútach 26 °C 33 °C 42 °C 52 °C 28 °C 35 °C 44 °C 54 °C 30 °C 37 °C 46 °C 56 °C 32 °C 39 °C 48 °C 58 °C 34 °C 41 °C 50 °C 60 °C 36 °C 43 °C 52 °C 62 °C 38 °C 45 °C 54 °C 64 °C 40 °C 47 °C 56 °C 68 °C

Otázkou zostáva, ako vôbec môžu rodičia svoje malé deti nechať osamote. Herényiová prízvukuje, že ide predovšetkým o ich nezodpovednosť. „Akoby sme neboli pripravení mať dieťa, akoby bolo pre nás záťažou. Je na nás vyvíjaný obrovský tlak vo všetkých sférach, vo všetkých povolaniach a potom zabúdame na to, že sme v prvom rade rodičmi,“ nazdáva sa odborníčka.

Otvorené okno nestačí

Aj pediater Mário Moro súhlasí, že dieťa by v žiadnom prípade nemalo zostať v aute bez dozoru, a to ani pri otvorenom okne. „Je to nezmysel, dieťa jednoducho nemá čo byť samo, nieto ešte v aute, kde za chvíľočku stúpne teplota na 50 a viac stupňov,“ konštatoval lekár. Ako ďalej opísal, dieťa sa v takejto situácii prehrieva, čo znamená, že sa musia v jeho tele spustiť všetky adaptačné mechanizmy. Takýto proces organizmus vyčerpáva.

„Postupne začínajú zlyhávať dôležité orgány, adaptácia a vyčerpanie sa prejavia zlyhávaním obličiek, srdiečka, poruchou vedomia,“ dodal pediater s tým, že nie je možné jednoznačne odhadnúť, ako dlho malé dieťa vydrží v takýchto podmienkach bez toho, aby sa to vážne podpísalo na jeho zdraví. „U detí, ktoré majú malú plochu tela, to môže byť pri takto vysokej teplote pomerne rýchly proces. Závisí od konkrétnej teploty, aj od toho, ako dlho je tam zavreté,“ podčiarkol Moro.

Podľa jeho slov v takýchto prípadoch nie je jednoduchá ani prvá pomoc. Ak je dieťa v aute krátko, často ho stačí iba vytiahnuť von, schovať sa do tieňa, podať tekutinu a ochladiť ho. „No ak mu zlyhávajú orgány, je potrebná resuscitácia. Osobne si myslím, že bežne to človek ani nezvládne, tam už ide o život. Ale samozrejme, prvú pomoc treba určite podať,“ pripomína detský lekár, ako by sme mali postupovať pred príchodom záchranárov.

Lekár a záchranár Viliam Dobiáš doplnil, že ak si človek všimne v aute zavreté dieťa, mal by okamžite konať. „Pokiaľ je dieťa pri vedomí, reaguje na podnety, máva, myká sa a podobne, vtedy treba volať políciu. Ale pokiaľ sa dieťa nehýbe, nereaguje na klopkanie, búchanie, je s najväčšou pravdepodobnosťou v bezvedomí a tam môže hocikto rozbiť okno a poškodiť cudzí majetok, pretože zachraňuje väčšie hodnoty, ako poškodzuje,“ vysvetlil Dobiáš.

Rodičom hrozí väzenie

Smrť dvojročného dievčatka v rozpálenom aute otriasla Slovenskom aj pred tromi rokmi. Tragédia sa stala v Nitre. Kristínku vtedy zabudol v detskej autosedačke jej otec a odišiel do práce. Keď sa popoludní do auta vrátil, dcérke už nebolo pomoci. Otec neskôr na súde tvrdil, že si celý deň myslel, že jeho dieťa je v škôlke. Súd ho uznal vinným z prečinu usmrtenia a uložil mu podmienečný trest. Krátko po vynesení rozsudku však muž zomrel.

Podľa Herényiovej musí byť rodič, ktorý celkom zabudne na to, že má v aute dieťa, v mimoriadne vypätej nervovej situácii. „Alebo ide o situáciu, keď rodič nie je zvyknutý, že s ním dieťa je, ak ho má napríklad mimoriadne odviesť do škôlky, čo obyčajne nerobí. Potom len zabuchne dvere na aute ako každý deň a jednoducho odíde. Až neskôr si uvedomí, že tam mal dieťa, na ktoré zabudol,“ opísala psychologička.

V zahraničí sa pri obdobných tragédiách hovorilo o akomsi syndróme zabudnutého dieťaťa. Psychologička Herényiová však tvrdí, že takýto syndróm nie je vedecky potvrdený. „Skôr je to hektickou dobou, ktorá nám pripravuje situácie, keď zabúdame na základné povinnosti. Vytláčajú ich iné povinnosti, či už so zabezpečením rodiny, pracovnými povinnosťami alebo, ak to mám tak tvrdo povedať, naháňaním sa za peniazmi. Vtedy máme pocit, že existenčné povinnosti sú dôležitejšie ako tie citové,“ nazdáva sa expertka.

Takéto konanie rodičov však môže mať aj trestnoprávnu dohru. Polícia na svojom facebooku informovala, že by mohlo ísť o trestný čin opustenie dieťaťa, kde hrozí 1 až 5 rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až 10-ročné väzenie.