Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 potrebuje koordinátora, tvrdí Nesrovnal

Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 potrebuje koordinátora, ktorý bude projekt riadiť a bude ľuďom vysvetľovať, čo sa deje. Pred novinármi to v utorok na brífingu v Primaciálnom paláci v Bratislave povedal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Ako dodal, stavba tiež potrebuje záväzný harmonogram a obyvatelia mesta potrebujú vedieť reálne obchádzkové trasy.

„Prievozská a Gagarinova sú už teraz upchaté,“ spomenul. O opatreniach po koordinačnom stretnutí tých, ktorých sa výstavba diaľnice a cesty týka, v utorok informoval Nesrovnal médiá. Na koordinačnom stretnutí sa zúčastnili napríklad zástupcovia ministerstva dopravy, zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Dopravného podniku Bratislava, vedenia blízkych mestských častí (Čunovo, Jarovce, Rusovce, Petržalka, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) i zástupca konzorcia. „Konzorcium má záujem o úspešné uskutočnenie projektu,“ spomenul bratislavský primátor.

Diaľnica D4 pomôže s riešením najmä tranzitnej dopravy. Diaľničný obchvat by mal prispieť k odľahčeniu tranzitov a viesť ich mimo hlavného mesta SR Bratislavy. D4 zahrnie výstavbu 27 km dlhej cesty medzi Jarovcami a Račou, vytvorí tak okruh na východ od mesta. Počas výstavby by tiež podľa Nesrovnala mali byť v meste dopravné opatrenia, posilnenie vlakovej dopravy i mestskej hromadnej dopravy, aby sa ľudia dostali bez problémov do mesta.

Do úvahy prichádzajú aj dočasné záchytné parkoviská. Primátor tiež pripomenul, že dôležitá je komunikácia medzi konzorciom a verejnosťou. S týmito požiadavkami a návrhmi na opatrenie pôjde teraz Ivo Nesrovnal za ministrom dopravy Árpádom Érsekom. „Vysvetlím mu, čo vzišlo z tohto stretnutia,“ poznamenal.

Starostka mestskej časti Bratislava – Čunovo v utorok pred novinármi povedala, že projekt mešká a ministerstvo dopravy sa nevyjadrilo, či je vydané stavebné povolenie. „Stavia sa, nie sú to však prípravné práce. Robia vraj to, čo robiť môžu,“ zhrnula s tým, že pri stavaní diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 nie sú presné pravidlá.

Z výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa v Bratislave stala kauza. Predseda Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce Jozef Uhler uviedol, že z Dunaja sa stala skládka odpadu.

„Inšpekcia to však zatiaľ nezastavila. V Dunaji pláva stavebný materiál a úhyn zvierat nie je náhoda, aj voda je problematická,“ informoval s tým, že stavebný odpad spôsobuje, že na mieste hynú ryby. V minulosti tiež Uhler vyhlásil, že konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, sa snaží robiť ekonomickú optimalizáciu a chce šetriť na úkor kvality.

„Znamená to, že napríklad štyristometrový úsek cesty nebude na pilótach a bude na násype, ktorý bude obohnaný sedem až desať metrov vysokou betónovou stenou,“ spomenul pred médiami. Hovoril tiež, že mestská časť Bratislava – Jarovce nesúhlasí s tým, aby diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavali tak, že skrátia cyklochodník, ktorý mal viesť do bratislavských Rusoviec.

Tlačové oddelenie obchvatu nula, konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, začiatkom júna pre agentúru SITA uviedlo, že výsledky skúšok preukázali, že podzemná ani povrchová voda nie sú pre výstavbu projektu diaľnice D4 a rýchlostnú cestu R7 znečistené. „V rámci projektu sme zaviedli Plán environmentálneho monitoringu, na základe ktorého počas výstavby sledujeme zložky životného prostredia vrátane povrchovej a podzemnej vody,“ uviedli vo svojom stanovisku.