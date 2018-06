V príprave je druhá vlna antibyrokratických opatrení, povedal Pellegrini

Zároveň ocenil vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer) za úspešný finiš s prvým antibyrokratickým zákonom. Raši k tomu dodal, že občania ušetria čas aj vyše 13 miliónov eur na poplatkoch.

Podľa premiéra pokračuje odstraňovanie tzv. bielych miest na Slovensku, kde nie je dostatočne silné internetové pripojenie. „ÚPVII bude priebežne s príslušnými úradmi kontrolovať, či telekomunikační operátori, ktorí sa verejne podpísali pod tento záväzok, to do roku 2020 splnia,“ konštatoval. Avizoval, že do konca tohto roka by malo vstúpiť do praxe centrálne doručovanie do funkčných elektronických schránok a v krátkom čase má byť predstavená mobilná identifikácia. „Občan nebude musieť mať pri sebe čítačku a občiansky preukaz, ale bude mu stačiť smartfón,“ uviedol.

Dodal, že vicepremiér Raši požiada do septembra rezorty, aby predložili zoznam stratégií, akými sa riadia. Potom má vypracovať materiál, ktorého výsledkom bude, že ostanú platné len stratégie a akčné plány, ktorú sú v súlade. V budúcnosti preberie vicepremiér aj oblasť najmenej rozvinutých regiónov. V tejto súvislosti Raši povedal, že sú schválené akčné plány a financie a chýba čerpanie, aké si predstavujú obyvatelia týchto regiónov.

Raši povedal, že ÚPVII je nadrezortný a jeho aktivity spájajú aktivity ministerstiev v investíciách, informatizácii a eurofondovej politike. V oblasti čerpania eurofondov chce eliminovať problémy a priniesť preventívne riešenia. Pripomenul, že SR ako predsednícka krajina v rámci Vyšehradskej štvorky bude robiť stretnutia, aby vybojovala čo najlepšie podmienky v budúcom programovacom období 2021 – 2027. V rámci boja proti korupcii je v príprave druhý akčný plán.

Vicepremiér avizoval, že úrad chystá štyri dopytové výzvy, do mesiaca by mala byť zverejnená výzva k „Wifi pre teba“ pre malé mestá a obce. Na ďalších výzvach pracujú spolu s rezortom hospodárstva. Zdôraznil, že úrad pripravuje stratégiu za širokej účasti verejnosti. "Výsledkom je, aby sme mali prierezovú stratégiu do roku 2030, aby sa na nej podieľali ostatné rezorty,“ vysvetlil s tým, že ďalšími dokumentmi v príprave sú národný investičný plán a systém cieľových indikátorov na hodnotenie projektov.