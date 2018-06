Streľba na koscov aj s rasovým motívom

Chlapi, ktorí kosili v pondelok trávu na sídlisku Sásová, pracujú v organizácii Záhradnícke a rekreačné služby. „Na pravej ruke som zacítil štipľavú bolesť. Myslel som si, že je to možno kamienok, ktorý vyletel od kolegovej kosačky. Stroje však už boli vypnuté, mali sme fajront,“ rozpráva postrelený Vladimír Janata. „Pozrieme sa na panelák, a tam na ôsmom poschodí žena a dvaja chlapi na balkóne. Strieľali po nás,“ pokračuje Janata.

Keď do domu vošli privolaní policajti, z balkóna začali po koscoch opäť páliť. „Vystrčili zástavu s hákovým krížom,“ uzavrel Janata. Jeho kolega Zlatko na mobile zachytil, ako muž stojí na balkóne a drží vlajku, potom zodvihol aj vzduchovku. „Najprv strieľal muž v čiernom tričku, ktorý vyvesil vlajku. Neskôr druhý – v bielom tričku – ešte dvakrát vystrelil,“ spresňuje Zlatko Vörös.

Vraj muži z balkóna už predtým na nich niečo vykrikovali, ale kosci im nevenovali pozornosť. Aj preto, že sa terčom útokov stávajú často. Vörös si myslí, že brok mal trafiť niektorého z Rómov. „Tak som to uviedol do protokolu na polícii,“ uzavrel.

Polícia sa v tomto prípade zaoberá nielen streľbou, ale aj podozrením z extrémizmu. „Vyšetrovateľ protiextrémistickej jednotky NAKA začal trestné stíhanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. V súčasnosti policajti vo veci vykonávajú procesné úkony,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Dvom mužom hrozí väzenie od šiestich mesiacov až do troch rokov.

Incident je podľa primátora Jána Noska odsúdeniahodný a absurdný. „Veď to je ohrozenie na zdraví a dokonca na živote, takýto skutok si zaslúži odsúdenie a ja verím, že sa to aj podarí vyšetriť,“ reagoval primátor.

„Vidím v tom rasistický podtext,“ hnevá sa riaditeľ podniku Záhradnícke a rekreačné služby Ivan Šabo. „Momentálne máme trinásť Rómov ako kmeňových pracovníkov, sú veľmi pracovití a starajú sa o rodiny,“ dodáva. V lete im vypomáha osemnásť Rómov zo Závadky nad Hronom. „O piatej ráno odchádzajú z domu, aby prišli na pol siedmu a robia do piatej večer,“ konštatuje Šabo, ktorý dodal, že títo pracovníci sa denne stretávajú s rasistickými útokmi.

„Do čiernych im nadávajú, hádžu po nich vodu, vajcia, polievku vylejú. Buď sa s tým spoločnosť vyrovná a začne bojovať, alebo budú narastať takéto prejavy, fašistické vlajky, streľba… Veď to bola kopa šťastia, že náš človek dostal brok len do ruky,“ krúti hlavou nad obmedzenosťou niektorých ľudí Šabo.

Kosca Vladimíra brok zasiahol do rukavice. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Ladislav Duda pracuje vo firme pätnásť rokov a skúseností s útokmi na jeho osobu má viac ako dosť. „Šmarili po mne vodu z ôsmeho poschodia. Dostal som to rovno na krk a išiel som do kolien. A to sa ten dotyčný šiel sťažovať vedúcej, že sme mu zašpinili auto, tak mu dala tri eurá, aby si ho šiel umyť,“ bezmocne krčí plecami Ladislav. No hodili po ňom aj črepník, odpadky alebo zhnité paradajky, po jeho vedúcej dokonca vajíčka.

Ľudskoprávny aktivista Peter Weisenbacher verí, že páchatelia v prípade streľby na banskobystrickom sídlisku budú postavení pred súd a neskončí to len ako nejaký priestupok. "Kým nebudú takí páchatelia potrestaní, dovtedy budú mať aj iní ľudia s podobnými postojmi pocit beztrestnosti,“ myslí si Weisenbacher.

Indície podľa neho nasvedčujú, že streľba bola rasovo a extrémisticky motivovaná. „Dokázať úmysel je komplikované, ale legislatíva sa v tomto ohľade v posledných rokoch zlepšila, takže to nie je nemožné. Orgány činné v trestnom konaní by sa o to každopádne mali pokúsiť, lebo je zjavné, že niektorí ľudia si myslia, že je prípustné strieľať na iných ľudí, ak sú to Rómovia,“ poukázal Weisenbacher.

Na strane strelca mohol úlohu zohrať alkohol alebo iná návyková látka, odhaduje psychologička Magdaléna Krasulová. „Negatívne, extrémne správanie má tendenciu šíriť sa v skupine a ľudia sa pridávajú. Pri zníženej sebakontrole a sebaovládaní človek koná a správa sa tak, akoby v tej chvíli ani nevnímal, čo robí a hovorí,“ skonštatovala Krasulová.

Susedia muža, ktorý strieľal, vravia, že v byte žije sám. V pondelok však zrejme niečo oslavoval s kamarátmi. „Žije tu v podnájme už desať rokov. Neviem, že by sympatizoval s nejakou fašistickou stranou,“ uviedla suseda. Byt, z balkóna ktorého sa strieľalo, v utorok strážili policajti. Dvere boli zapečatené.