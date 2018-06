Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2019 zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový vek tak na budúci rok bude 62 rokov a 202 dní.

O 63 dní sa pritom penzijný vek zvýšil aj od 1. januára tohto roka, pričom od 1. januára 2017 išiel dôchodkový vek nahor o 76 dní. „V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Zvýšenie dôchodkového veku sa podľa ministerstva práce a sociálnych vecí bude v budúcom roku týkať približne 36,5 tisíca osôb. Neskorším odchodom do penzie sa podľa rezortu zníži príjem týchto osôb zo Sociálnej poisťovne v budúcom roku v priemere o 1 031 eur. "Poistenci, ktorí odídu do dôchodku v roku 2019, však strávia v priemere na dôchodku rovnaké obdobie ako poistenci, ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2015 až 2018 a teda im bude vyplatený v priemere ten istý počet dôchodkov,“ upozornilo ministerstvo.

Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 každoročne predlžuje o určený počet dní, ktorý sa stanovuje v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Toto opatrenie zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Skupina poslancov NR SR za stranu Smer navrhuje prijať ústavný zákon, ktorým by sa zaviedol na dôchodkový vek strop na úrovni 64 rokov. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“. Parlament však na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer) totiž v mene troch koaličných strán Smer, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu. „Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ zdôvodnil v parlamente minulý týždeň Podmanický.