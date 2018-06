Lubyová: Ministerstvo čaká pri poskytovaní internetu v školách na súdne pojednávanie

„Sme medzi dvoma mlynskými kameňmi, z jednej strany nám predbežné rozhodnutie súdu zabraňuje podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, na strane druhej, nás rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) tlačí do toho, aby sme vypovedali zmluvu so súčasným poskytovateľom služieb,“ povedala šéfka rezortu.

Ministerstvo uzavrelo v roku 2010 zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2, predmetom bolo poskytovanie internetu. V septembri 2015 rezort priamym rokovacím konaním uzavrel so spoločnosťou Slovak Telekom zmluvu, ktorou sa projekt predĺžil o rok, a to v celkovej výške 5,7 milióna eur bez DPH.

„Dôvodom uzavretia zmluvy bol fakt, že v danom čase nebol vysúťažený nový poskytovateľ pripojenia. Verejné obstarávanie na nového poskytovateľa pripojenia, a teda verejné obstarávanie na Edunet_SK, bolo vyhlásené v decembri 2015. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK nebolo v tom čase ukončené, ministerstvo v septembri 2016 uzavrelo so spoločnosťou Slovak Telekom dodatok k uvedenej zmluve, ktorým predĺžilo projekt Infovek 2 až do ukončenia implementácie projektu Edunet_SK,“ uvádza rezort v materiáli predloženom na rokovanie vlády.

V máji tohto roka ÚVO pri kontrole zákazky na predĺženie projektu Infovek 2 skonštatoval porušenie zákona, a teda ministerstvo malo tento projekt vypovedať. Dôvodom porušenia zákona bolo nesplnenie podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. „Okrem iného existuje vysoká pravdepodobnosť, že ÚVO uloží ministerstvu pokutu za správny delikt vo výške päť percent zo zmluvnej ceny počas celého trvania zmluvného vzťahu, doposiaľ približne 650.000 eur,“ informuje ďalej rezort školstva s tým, že 20. júna začal ÚVO voči ministerstvu správne konanie o uložení pokuty za správny delikt.

Verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK stále nie je ukončené, a to napriek tomu, že ponuky boli predložené 15. marca 2016. Vyhodnotené však boli v júli 2017. Proces verejného obstarávania na ÚVO Slovak Telekom, ako súčasný poskytovateľ internetu, opakovane napádal. V tomto prípade bol už neúspešným uchádzačom. Víťazom sa stala spoločnosť Swan. Úrad kontroloval aj toto obstarávanie, bolo v poriadku.

Slovak Telekom sa však voči rozhodnutiu ÚVO bránil, no ten potvrdil správnosť vyhodnotenia ponúk ministerstvom. Slovak Telekom dal preto rozhodnutie ÚVO na súd, ktorý žalobe priznal odkladný účinok. Ministerstvu tak zo spoločnosti poslali list s kópiou rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, ktorý rezortu zakázal uzavrieť zmluvu na projekt Edunet_SK. Krajský súd v Bratislave pritom s ministerstvom nekonal ako s účastníkom súdneho konania, upozornil rezort školstva. Ministerstvo bolo na júlové pojednávanie prizvané ako účastník konania, zdôraznila šéfka rezortu.

„Sme medzi týmito dvoma situáciami a keby sme rešpektovali obe, môže prísť k tomu, že budeme musieť prerušiť dodávky internetu do škôl, čo by malo celý rad negatívnych dopadov,“ povedala Lubyová s tým, že je vo verejnom záujme, aby mali školy internet. Dúfa, že na súde bude zohľadnený verejný záujem.

Školy si vedia zabezpečiť internet aj samy, tvrdí Lubyová

Školy si vedia podľa jej slov zabezpečiť internet aj samy. „No boli by tam zbytočné ústupky, ako je modernizácia technológií, nevedeli by účinne kontrolovať obsah, neboli by centralizované riešenia či online maturity,“ uviedla ministerka. Dodala, že s novým poskytovateľom by sa mala výrazne posunúť kapacita aj výkonnosť siete, ako aj celý rad ďalších technických záležitostí. „Pokiaľ by k tomu nedošlo, nebudú mať školy tieto vylepšenia, čo by bol z hľadiska technologickej zmeny krok späť,“ skonštatovala. Verejné obstarávania pritom podľa jej slov trvajú pre procedurálne kroky roky a nedá sa obstarať to, čo je vo verejnom záujme.

Rezort školstva teraz musí čakať, čo sa bude diať na pojednávaní. „Ak by sme videli, že súdny proces sa má ‚ťahať‘ veľmi dlho, boli by sme nútení podľa práva vypovedať zmluvu so súčasným poskytovateľom, čo by malo negatívny dopad na školy a deti,“ povedala Lubyová. Ako pokračovala, zmluva s novým poskytovateľom je už pripravená na podpis, „no rešpektujeme rozhodnutie súdu a nič nepodpisujeme“. Ako priznala, bolo by dobré situáciu do nového školského roka vyriešiť.