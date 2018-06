Kapitán Andraščík: Mám čisté svedomie

Do aféry malo byť podľa zväzu zaplatených aj 11 hráčov a jeden tréner. Tí majú čeliť disciplinárnemu konaniu. Športovci, ktorí v súvislosti s touto kauzou v priebehu utorka počúvali svoje mená v médiách, zostali z obvinení prekvapení. „Je to veľký zásah do súkromia, chceme sa brániť,“ hovorí kapitán Partizána Bardejov Vladimír Andraščík.

Zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v utorok informovali médiá o korupcii vo dvoch najvyšších ligách. Zverejnili zoznam 12 športovcov, ktorí sa mali na nej podieľať. V zozname ste aj vy. Čo hovoríte na obvinenia zväzu?

O ničom som nevedel a dozvedel som sa to až z médií. Hneď po tej tlačovke začali chodiť správy a telefonáty. Bolo mi z toho až zle, keď som to pozeral s rodinou vo večerných správach. Všetky tieto obvinenia určite popieram, ja mám čisté svedomie. Do každého zápasu som šiel čestne a poctivo. Neviem, ako si to mám celé vysvetliť. Človek hrá poctivo, svedomito sa pripravuje na každý jeden zápas, a potom prídu takéto obvinenia. Nejde to jednoducho stráviť.

Kontaktovala vás v tejto súvislosti polícia?

Vôbec som o tom nevedel. Neprišlo mi domov ani žiadne trestné oznámenie, ani som len nebol prizvaný na Slovenský futbalový zväz. Zastavili mi činnosť a vraj má byť nejaká schôdza. V kontakte s políciou som ale nebol vôbec.

Až 5 z 12 spomínaných ľudí je z Bardejova, medzi nimi aj váš bývalý tréner. Podľa SFZ malo k manipulácii výsledkov dôjsť na dvoch vašich zápasoch. V prvom váš klub vlani 24. mája prehral s Nitrou 1:0 a o týždeň neskôr 31. mája podľahol rovnako doma Skalici 2:1. Spomínate si na tieto dva zápasy?

Tie dva konkrétne zápasy si pamätám, ale je to už rok, takže nie do detailov. V zápase s Nitrou nám v poslednej minúte rozhodca neodpískal penaltu. Mohlo sa to skončiť 1:1. Kontaktoval som sa aj s ostatnými spomínanými hráčmi Bardejova aj nášho bývalého trénera. Aj oni popierajú obvinenia a chcú sa brániť.

Poznáte nejakých Ukrajincov, ktorý organizujú stávkarské podvody?

Je hrozné, keď o vás povedia, že spolupracujete s ukrajinskou mafiou. Veď to je smiešne. Určite som so žiadnym ukrajinským mafiánom alebo kým v žiadnom kontakte nikdy nebol.

V Bardejove stále hráte, ste kapitánom tímu. Čo vám utorňajšia tlačovka SFZ spôsobila? Chystáte sa proti obvineniam nejako brániť?

Mám okolo toho starosti. Nie je to jednoduché, keď z ničoho nič zverejnia vaše meno a vy sa iba pozeráte, čo sa deje. Je to veľký zásah do súkromia. Padli nejaké náznaky, ale žiadne obvinenia. Povedali tam však celé moje meno a vo všetkých správach sa to rozoberalo. Uvidíme, ako budeme ďalej postupovať. Máme sa stretnúť s naším prezidentom klubu a musíme sa na tom dohodnúť. Mám dištanc a na SFZ hovorili, že je to v riešení, tak neviem. Absolútne netuším. Ale chcem sa brániť.