Policajti v Novej Dubnici opäť hľadali možné obete

Do nelegálnej záhradkárskej osady v Novej Dubnici sa policajti spolu so psom, bagrom a lopatami vrátili po ôsmich mesiacoch. Autor: Tatiana Michalková , Pravda

Do skúmania bývalej nelegálnej záhradkárskej osady v Novej Dubnici sa pustili príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Miesto prehľadávali so psom, prekopávali lopatami aj bagrom. Policajné prezídium potvrdilo, že pátranie v záhradkárskej osade súvisí s prípadom údajného sériového vraha, ktorý chcel, aby mu všetci hovorili Imhotep.

Imhotep, teda 39-ročný Miroslav, a jeho družka Lucia sa dostali do hľadáčika polície vlani. Pred rokom ich polícia obvinila z týrania dieťaťa. Zakrátko však začali skúmať dom a jeho okolie v Zliechove, ktorý si dvojica prenajímala. Hoci sa Národná kriminálna agentúra (NAKA) odmietala vyjadrovať, na verejnosť prenikli informácie, že Miroslav má možno na svedomí niekoľko vrážd a hľadali sa ostatky možných obetí.

V stredu sa policajti vrátili do nelegálnej záhradkárskej osady v Novej Dubnici po ôsmich mesiacoch. Územie ohraničené policajnou páskou prehľadával aj pes. Prišlo niekoľko áut z Bratislavy, policajti kopali najskôr ručne, neskôr bagrom. Na nákladné auto nakladali hlinu aj kusy provizórneho príbytku.

Miroslav v časti Novej Dubnice, ktorej sa hovorí Dlhé diely, totiž kedysi choval argentínske dogy. A je teda možné, že sa práve tam nachádzajú ostatky štyroch ľudí, ktorí zmizli z jeho okolia. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka pre denník Pravda potvrdil, že polícia dohľadáva miesto, na ktorom sa môžu nachádzať dôkazné materiály. „NAKA momentálne vykonáva na mieste úkony súvisiace so spomínaným prípadom,“ povedal Slivka s tým, že viac informácií bude možné poskytnúť, až keď to procesná situácia dovolí.

NAKA bola skúpa na informácie aj vlani. Prenikli však informácie, že Miroslav mal v kozube zliechovského domu spáliť svoje obete a popol neskôr niekde vysypal. Či to je naozaj tak, nevedno. Z Miroslavovho okolia sa však stratili štyria ľudia, medzi nimi aj malé dieťa.

„Buď má polícia informácie o nových dôkazoch a novom mieste a potrebujú to preveriť, alebo sú v dôkaznej núdzi,“ zamýšľa sa právnik Ján Kanaba mladší. Dodáva, že podľa slovenského trestného systému musí byť páchateľovi vina dokázaná. "Boli už prípady, že niekto sa aj sám z niečoho usvedčoval, dôkazy však hovorili niečo iné. Na uznanie za vinného je potrebná ucelená reťaz dôkazov, ktorá nenasvedčuje žiadnej inej domnienke, že sa skutok mohol stať iným spôsobom. Pri dokazovaní vraždy je potrebné mať v prvom rade telo obete.

Bez neho je to celkom zložité," zdôrazňuje Kanaba. Dodáva, že ak sa páchateľ aj prizná k vraždám, no policajti nenájdu ostatky, nie je jednoduché vraha odsúdiť. Naráža pritom na možnosť, že Miroslav sa síce mal priznať, no neskôr svoje slová odvolal.

Miroslava polícia podozrieva z troch úkladných vrážd. V roku 2010 zmizla jeho manželka Sandra. O rok neskôr manžel jeho družky Lucie. A v roku 2012 sa stratila 19-ročná Monika aj s jedenapolročnou dcérkou Ninou. Podľa policajných informácií sa Miroslav k vraždám síce priznal, no od začiatku popieral vraždu malej Ninky. Neskôr mal svoje priznanie odvolať. „Priebeh skutkov je veľmi brutálny, nechcem ho ani opisovať. To, že v tomto prípade hrozí obvinenému doživotie, je zrejmé,“ vyjadril sa v minulosti šéf NAKA Peter Hraško.

Miroslav pracoval ako zvárač a chcel, aby mu všetci hovorili Imhotep. Bol to egyptský vezír, ktorého po smrti vyhlásili za boha. Zliechovčania Miroslava opisujú ako čudného, nosil čierne sukne, nalakované nechty, veľké zlaté reťaze. Podľa informácií, ktoré prenikli z prostredia polície, Miroslav mal ženy uškrtiť, rozštvrtiť a telá potom spáliť v kozube. Odborníci však už vlani vylučovali možnosť, že by dokázal spáliť ľudské telo v kozube, pretože nedokáže vyvinúť dostatočnú teplotu. Ostatky tiel sa zrejme polícii nepodarilo nájsť dodnes. Od minulého leta je Miroslav vo väzbe v Ilave.