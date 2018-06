Kurilovská o Kočnerovi a Ruskovi: Pravdu mal sudca i prokurátor

Prokurátor navrhol Kočnerovi aj Ruskovi preventívnu väzbu, Kočnerovi navyše aj kolúznu. Sudca sa s jeho návrhom nestotožnil. Súhlasíte s jeho argumentmi?

Na preventívnu väzbu, ktorou sa má zabrániť pokračovaniu v trestnej činnosti, pravdepodobne neboli dosť silné dôvody. Podľa môjho názoru na základe dostupných informácií je dôvod kolúznej väzby dosť jasný, pretože obvinený disponuje aj materiálnymi dôkazmi. Prokurátor chcel zabrániť mareniu vyšetrovania, ak by sa obvinený snažil tieto dôkazy napríklad zničiť. Každý je povinný, keď je vyzvaný, na vydanie veci. Nemôžu ho však k tomu donútiť. Sudca svoje rozhodnutie postavil práve na tom, že by bol väzbou nútený k vydaniu dôkazu, ktorý svedčí proti nemu, teda sebaobviňovaniu, ktoré je zakázané. V zásade má jeden aj druhý určitým spôsobom pravdu. Polícia sa teraz bude musieť snažiť získať všetky súvisiace materiály sama.

A čo tvrdenie o viacerých trestných stíhaniach oboch obvinených. To nebol dôvod na väzbu?

Každá trestná vec je samostatná a vždy sa má riešiť len to, čo je dôvodné pri tej jednej trestnej veci. Počet iných trestných stíhaní preto nezakladá obavu z pokračovania trestnej činnosti. Zo strany sudcu je to pochopiteľné stanovisko, lebo má brať do úvahy okolnosti tej jednej trestnej veci. Chápem aj prokurátora, ktorý apeluje na to, že keď je niekto podozrivý z mnohých závažných trestných činov, je u takého človeka kriminologický predpoklad, že by sa snažil pokračovať v trestnej činnosti. Opodstatnenie väzby však vidím skôr v kolúznych dôvodoch, keď je obava z marenia objasňovania trestného činu.

Mohli by obaja pokračovať v páchaní trestnej činnosti tým, že by sa zúčastňovali súdu v Petržalke, ktorý rieši ich civilný spor, ako o tom hovoril prokurátor?

Argument prokurátora, že účasťou na pojednávaniach v civilnom spore o uplatnenie nároku na vyplatenie zmenkového dlhu sa obvinení dopúšťajú pokračovania trestnej činnosti, je pochopiteľný. Prokurátor to mohol myslieť dobre. Je to civilné konanie, v ktorom mohlo dôjsť k rozhodnutiu o vyplatení, preto prokurátor bol toho názoru, že účasťou by sa obvinení dopúšťali pokračovania trestnej činnosti. Zároveň má pravdu aj sudca, keď tvrdí, že chodiť na súd je nutné. Je to veľmi zaujímavá situácia.

Čo sa dá očakávať od senátu Najvyššieho súdu, ktorý bude rozhodovať o odvolaní prokurátora?

Rozumiem návrhom prokurátora aj rozhodnutiu a odôvodneniu sudcu. Je ťažké uviesť nejaký ortieľ, ale domnievam sa, že ak sa aj senát Najvyššieho súdu k väzbe prikloní, tak najskôr len k tej kolúznej.