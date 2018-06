Väzba pre Kočnera je podľa SaS "svetielkom na konci tunela" pre spravodlivosť

Dôvod, pre ktorý Najvyšší súd SR uvalil na Kočnera väzbu, je podľa predsedu senátu ten, že u neho existuje podozrenie na páchanie „vysokosofisti­kovanej trestnej činnosti“ v dlhom časovom horizonte. Naopak, hrozbu, že bude ovplyvňovať vyšetrovanie, napríklad aj prostredníctvom zatajovania, kde sa nachádzajú miliónové zmenky, ktoré sú predmetom vyšetrovania, súd ako väzobný dôvod neuznal. Súd v odôvodnení rozhodnutia kritizoval postup orgánov činných v trestnom konaní.

Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti pre médiá uviedol, že domová prehliadka v dome podnikateľa vykonaná nebola, pretože sa vie, že zmenky sa tam nenachádzajú. Liberáli ďalej vo svojom stanovisku, ktoré poskytla ich hovorkyňa Katarína Svrčeková, uvádzajú, že teraz musí polícia dôkladne preveriť aj ostatné kauzy podnikateľa Kočnera.

Aby sa kauzy aj vyšetrili

„Vítame rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý v prípade Kočnera zmenil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, a „náš človek“ ide do väzby. Podal som niekoľko trestných oznámení, v ktorých som navrhoval väzbu. Prokuratúra ich prijala a začalo sa trestné stíhanie,“ uviedol poslanec Rajtár. Sudca pre prípravné konanie na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici nevzal v sobotu 23. júna do väzby obvineného Kočnera ani Pavla Ruska a prepustil ich na slobodu. Sudca síce konštatoval existenciu dôvodného podozrenia z páchania trestnej činnosti obvinenými, ale nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce kolúznu (navrhovanú pre Kočnera), ako aj preventívnu (pre oboch) väzbu. Obaja muži čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

„Teraz je veľmi dôležité, aby sa všetky kauzy Kočnera dôkladne a spravodlivo vyšetrili a aby naša justícia ukázala, že si dokáže poradiť aj s ‚veľkými zvieratami‘. My budeme aktívne pomáhať, podporovať všetkých čestných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Veríme, že tento prípad bude dotiahnutý do úspešného konca a páchateľ riadne odsúdený,“ doplnil Rajtár.