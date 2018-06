Lekárne budú v pohotovosti do 22.30 hodiny každý deň

Od júla tohto roka budú podľa nových pravidiel okrem ambulantných lekárskych pohotovostí fungovať aj pohotovostné lekárne. Tie budú do 22.30 otvorené v každom meste, kde ordinuje lekár slúžiaci na prvej pomoci. Zoznamy lekární, ktoré sa budú zapájať do takýchto služieb, pripravili samosprávne kraje a zverejnili ich na svojich webových stránkach. Doteraz to mala na starosti Slovenská lekárnická komora.

V súčasnosti sú pohotovostné lekárne rozmiestnené podľa toho, ako sa dohodnú medzi sebou. Otvorené sú rôzne – do ôsmej večer aj celú noc. Od júla bude ich sieť väčšia. Každý deň by malo byť v prevádzke 75 takýchto lekární na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že vo večerných hodinách pacienti často nemali možnosť získať liek predpísaný lekárom na pohotovosti, a preto pristúpilo k zmenám v legislatíve. Tá platí od júla tohto roka.

Pohotovostná lekáreň bude v pracovných dňoch otvorená od 16. hodiny do 22.30 a počas víkendov a sviatkov od 7. hodiny do 22.30. Zoznam slúžiacich lekární musí byť zverejnený na webovej stránke samosprávneho kraja najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vydáva.

Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej pohotovostná lekáreň bude k dispozícii do 22.30, lekár na ambulantnej pohotovosti ordinuje do desiatej večer. „Vychádzame týmto krokom v ústrety pacientom, aby sa dostali k svojim liekom a nemuseli čakať až do nasledujúceho dňa,“ povedala Eliášová. Ak by lekáreň chcela mať otvorené dlhšie, napríklad do polnoci alebo aj do rána, bude to na dobrovoľnej báze po dohode so župou. O tom, ktorá lekáreň v danom okrese bude pohotovostná, rozhodne príslušný kraj. Väčšinou sa lekárne budú v službách striedať, pacient musí sledovať webku župy, aby vedel, kam má ísť. Sú však mestá, napríklad Trenčín, kde bude mať pohotovosť vždy jedna a tá istá.

Rozpisy na júl sú na weboch žúp

Proti prvým rozpisom na júl sa ohradila Slovenská lekárnická komora. Podľa prezidenta Ondreja Sukeľa sú v rozpore so zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 15. júna. „Rozpis musí byť zverejnený najneskôr mesiac vopred a musí byť na obdobie najmenej kalendárneho mesiaca, takže prvým dátumom, kedy vie samosprávny kraj nariadiť pohotovosť, je 15. júl 2018,“ mieni Sukeľ. Keďže sa župa zároveň musí podľa neho vyrovnať s tým, že pojem "obdobie” je ohraničené jedným kalendárnym mesiacom, preto prvý rozpis v súlade s novou legislatívou vie samosprávny kraj zverejniť až s účinnosťou od prvého augusta 2018, najmenej na mesiac august. Tieto námietky postúpila komora prokuratúre.

Eliášová na protest lekárnickej komory reagovala tým, že keď začnú od júla fungovať pohotovostné ambulancie, budú pre pacientov k dispozícii aj pohotovostné lekárne. Rozpisy na mesiac júl sú na webových stránkach žúp už dostupné. „V rámci Košického samosprávneho kraja vo všetkých pevných bodoch, kde bude od 1. 7. funkčná ambulantná pohotovostná služba, bude zabezpečená aj pohotovostná lekáreň, a to do 22.30,“ potvrdila hovorkyňa Košického kraja Anna Činčárová a dodala, že sa budú snažiť zabezpečiť

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby neprihlásil nikto. Situáciu tu riešili v poslednej chvíli. So zostavovaním lekárenskej pohotovosti taký problém nemali. „Zabezpečili sme rozpis lekárenskej pohotovostnej služby pre verejné lekárne s miestom výkonu činnosti s prihliadnutím na miesto zriadenia ambulantnej pohotovostnej služby,“ uviedla Veronika Beňadiková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie. Župa zverejnila zoznam lekární na obdobie od 15. júla 2018.

V Košiciach či Bratislave budú otvorené aj cez noc

Zmeny od júla najviac pocítia najmä lekárne v menších mestách, ktoré majú dnes otvorené len do 16. či 17. hodiny. Také sú napríklad aj v Brezne. „V Brezne sme sa stretli všetci lekárnici a dohodli sme sa spoločne na tom, akým spôsobom budeme zabezpečovať pohotovostné služby do 22.30,“ uviedla lekárnička jednej z nich. Nahlásili to samosprávnemu kraju, ktorý ich dohodu schválil. V tomto okresnom meste, kde bude aj lekárska pohotovosť, dnes funguje 13 lekární. Niektoré lekárne, prevažne v krajských mestách, sú aj dnes otvorené celú noc. Ak chcú, nonstop prevádzku si môžu udržať aj naďalej. „Ak sa niektorá lekáreň rozhodne pre dlhší otvárací čas, je to na báze jej dobrovoľného rozhodnutia,“ konštatovala Eliášová.

Celú noc má otvorené napríklad košická lekáreň na Poliklinike Terasa. Tá zmeny ani po júli neplánuje. „Na naše nonstop služby si zvykli počas dlhých rokov nielen Košičania. Ako jediná v našom meste bola a zatiaľ aj bude naša lekáreň otvorená 24 hodín denne 365 dní v roku,“ pripomenula Ivana Halászová zo spoločnosti Poliklinika Terasa. Aj bratislavská Univerzitná lekáreň, ktorá dnes funguje aj v noci, nebude podľa rozpisu župy na otváracích hodinách nič meniť.

Pohotovostných lekárni bude 75 po celom Slovensku. Autor: SHUTTERSTOCK

Za pohotovosť žiadajú príplatky

Lekárnici okrem rozpisov na prvý mesiac namietali odmeňovanie. Kým prevádzkovateľ lekárskej ambulantnej pohotovostnej služby dostane podľa nich približne 8-tisíc eur mesačne, lekárne nič. Komora lekárnikov si myslí, že by aj pohotovostné lekárne mali dostávať úhrady od zdravotných poisťovní, navrhla asi 10 eur za hodinu. „Tento návrh bol odmietnutý procesne (nie vecne) s tým, že sa mal zapracovať v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu novely zákona o liekoch,“ zdôraznil šéf lekárnikov Sukeľ. Zatiaľ sa tak nestalo, parlament má teraz dvojmesačnú prestávku. Lekárnici sa k tejto téme plánujú vrátiť.

Podľa hovorkyne Eliášovej situáciu, týkajúcu sa financovania lekární, analyzujú. „Lekárne poskytovali lekárenskú pohotovosť aj doteraz, nová legislatíva len spresňuje pravidlá,“ poznamenala s tým, že financovanie lekární je postavené na odlišnom systéme ako napr. financovanie ambulancie. V prípade ambulancií ide o platbu za výkony od zdravotnej poisťovne, prípadne kapitáciu, u všeobecných lekárov. „Lekárne si pri výdaji liekov uplatňujú marže – obchodné prirážky, zároveň predávajú aj doplnkový sortiment a voľnopredajné lieky,“ pripomenula Eliášová, podľa ktorej so Slovenskou lekárnickou komorou budú o tom ešte diskutovať.