Niektoré pokuty na cestách sa znížia

Nižšie pokuty by mali dostávať aj cyklisti, ktorých prichytia pri jazde po vplyvom alkoholu, ak nafúkajú menej ako jedno promile.

Nižšie pokuty by mali dostávať aj cyklisti, ktorých prichytia pri jazde po vplyvom alkoholu, ak nafúkajú menej ako jedno promile. Autor: Ivan Majerský , Pravda

Nižšie pokuty za jedenie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli, znečisťovanie cesty či neosvetlenie motorového vozidla rozsvietenými svetlami počas zníženej viditeľnosti. Prečo došlo k týmto zmenám, to prezídium Policajného zboru podľa hovorkyne Denisy Baloghovej zdôvodní dnes, zatiaľ sa k nim nevyjadruje.

Dlhoročný policajt v oblasti dopravy, ktorý si neželá byť menovaný, pre Pravdu povedal, že pre vodičov bude nový sadzobník asi pozitívnou správou, hlavne pre tých, ktorí sa dopravných priestupkov, a nie závažných, dopúšťajú len zriedka. „Či a v čom budú prínosom, ale ukáže až čas,“ zdôraznil policajný funkcionár.

Vodiči sú zvedaví, ako sa nový sadzobník pokút začne uplatňovať v praxi a či naozaj budú dostávať nižšie pokuty. „Nedávno ma zastavili policajti a pokutu som platil preto, lebo som pri predbiehaní auta na ceste nevyhodil smerovku. Zaplatil som 40 eur, čo nie je málo,“ konštatoval vodič Milan Mahút, ktorý jazdí už viac dvadsať rokov. Podľa nového sadzobníka by mu policajt mohol vyrubiť 20 eur. „Obávam sa, že aj tak bude záležať na nálade policajta. Niektorí sa robia dôležití a o výške pokuty nevyjednávajú. Niekedy naozaj dochádza k priestupkom, ktoré by sa dali vyriešiť napomenutím vodiča, a nie pokutou za každú cenu,“ reagoval na novinku Ján z okresu Veľký Krtíš.

Nižšie pokuty by mali dostávať aj cyklisti, ktorých prichytia pri jazde po vplyvom alkoholu, ak nafúkajú menej ako jedno promile. Doteraz bola v takýchto prípadoch hranica pokuty v rozmedzí 30 až 50 eur, po novom to bude len 20 eur. „Mňa zastavili na bicykli v obci len pár metrov pred domom. Bol som na pivo a nafúkal som 0,6 promile. Stálo ma to 50 eur, riadne som si zarobil,“ poznamenal Martin z obce na juhu stredného Slovenska.

Dopravný analytik Ján Bazovský si myslí, že nový sadzobník pokút, ktorý uvádza rozpätie možnej pokuty pri jednotlivých priestupkoch, by mal byť pre policajta len orientačným materiálom a nemal by mať zásadný vplyv pri rozhodovaní mužov zákona o výške pokuty pri riešení konkrétneho dopravného priestupku.

„Policajti by pri výške pokuty mali prihliadať aj na rôzne okolnosti priestupku. Napríklad o akú závažnosť priestupku ide, koľký raz sa priestupku daný vodič dopustil, teda či ide o opakované porušenie pravidiel cestnej premávky, ale mal by zohľadňovať aj to, z ktorého regiónu je vodič. Napríklad je iné udeliť pokutu 50 eur vodičovi z Bratislavy, ako niekde z chudobného regiónu, kde sú podstatne nižšie platy,“ podotkol analytik. Sám je na uplatňovanie týchto zmien v praxi zvedavý.

Pri závažnejších porušeniach pravidiel cestnej premávky zostávajú pokuty aj po 1. júli v rovnakej výške ako dosiaľ. Platí to napr. pri nezastavení na stopke, ohrození chodca na priechode pre chodcov či pri nezastavení vozidla na červenú na semafore. V poslednom prípade bude pokuta 100 eur, ako to bolo aj doteraz.