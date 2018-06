Policajti ukázali štatistiky nehodovosti: Zranených, nehôd aj obetí ubudlo

Policajné prezídium zverejnilo čísla týkajúce sa dopravnej nehodovosti. Do piatka sa stalo celkom 6339 dopravných nehôd, čo je o 111 menej ako vlani. Okrem úmrtí medziročne poklesol o 48 aj počet ľahkých zranení, ktorých polícia eviduje k 29. júnu celkom 2544. Stúpol, naopak, počet ťažko zranených, a to o 22 na celkom 518.

Takýto vývoj Ignaták označil za pozitívny, polícia sa podľa neho bude snažiť trend udržať. Chce tak zvrátiť nepriaznivú situáciu z roka 2017, keď v porovnaní s rokom 2016 stúpol počet usmrtených na slovenských cestách o osem na celkové číslo 250. Šéf dopravnej polície pritom poďakoval všetkým účastníkom cestnej premávky, ktorých disciplinovanosť a uvedomelosť sa podľa neho pod dobré čísla podpísala.

„Stopercentne je to v prvom rade v prístupe ľudí, že sú disciplinovanejší a uvedomujú si následky,“ uviedol Ignaták. „Dúfam však, že to je aj vďaka našim opatreniam, že sa snažíme nasadzovať sily a prostriedky tam, kde je to najlepšie na pozitívne ovplyvnenie ich disciplíny,“ doplnil.

Najviac ľudí – až 17, zahynulo v prvom polroku na cestách v Žilinskom kraji, kde polícia zaznamenala medziročný nárast úmrtí o tri. Bezpečnejšie neboli cesty v Bratislavskom a Košickom kraji – v oboch sa v porovnaní s prvým polrokom 2017 zhodne zvýšil počet usmrtených o štyroch.

Najlepšie sa rok zatiaľ vyvíja v Banskobystrickom kraji, kde medziročne poklesol počet usmrtených o 12. Na tamojších cestách tak od začiatku roka zahynulo deväť ľudí. Rovnaké množstvo obetí bolo aj Prešovskom kraji, kde počet usmrtených poklesol medziročne o šesť.

Aj na základe pozitívneho vývoja dopravnej nehodovosti sa polícia podľa Ignatáka rozhodla znížiť od júla pokuty za niektoré dopravné priestupky menej závažného charakteru. Vysvetlil, že sa tak stane pri dopravných priestupkoch, ktoré nesúvisia s dopravnými nehodami. Hlavne pri tých, kde bola doteraz základná sadba vo výške 50 eur. Tá sa po novom od 1. júla zníži o 20 eur.