Matovič chce hovoriť s Pellegrinim o šanci chudobných kandidátov na prezidenta

„V liste žiadame o stretnutie,“ informoval na brífingu pred Úradom vlády SR poslanec hnutia Ján Budaj. Súčasný zákon označuje za zlý. „Mimoriadne zvýhodňuje bohatých uchádzačov o funkciu,“ povedal s tým, že každý zákon by mal byť férový, čo ten súčasný nie je. Chcel by, aby situácia bola vyriešená už do septembra.

Predseda OĽaNO Igor Matovič poukázal, že podľa súčasného zákona môže prezidentský kandidát minúť na kampaň pol milióna eur a podporiť ho môže aj politická strana, ktorá mu môže dať 100-tisíc eur. Kandidát, ktorý nemá pol milióna vlastných zdrojov, je potom podľa OĽaNO v nevýhode.

Na zmenu sú podľa Matoviča dve možnosti. „Umožniť, aby tomu chudobnému kandidátovi dofinancovala kampaň politická strana a boli na tej istej úrovni, alebo zakázať súkromné peniaze a o to väčší priestor by sme dali v médiách,“ povedal Matovič.

Za lepšiu možnosť považuje zrušiť balík, ktorý môžu dať kandidáti zo súkromných peňazí, a znížiť limit pre kandidátov. Každému kandidátovi zároveň podľa neho treba poskytnúť väčší priestor v médiách, aby sa s ním a jeho názormi verejnosť mohla viac oboznámiť. „Tak zabezpečíme vyrovnanejšie podmienky,“ myslí si Matovič.