Chladný a veterný začiatok prázdnin

Na severe bude dokonca len niečo viac ako desať stupňov nad nulou.

Po piatkovom slnečnom Petrovi a Pavlovi, keď počasie aspoň trochu pripomínalo leto, prichádza opäť zlom. Podľa slov klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavla Faška spôsobí ochladenie prúdenie studeného vzduchu, ktorý k nám prichádza zo severu zo Škandinávie.

„Ochladenie bude umocňovať aj veterné počasie na väčšine územia. Bude vytvárať pocit chladu, takže počas víkendu si nemožno plánovať také aktivity ako kúpanie,“ upozornil Faško. Nedeľa 1. júla je oficiálnym začiatkom letných prázdnin, ale maximálne denné teploty by ani na juhu nemali byť vyššie ako 22 stupňov.

Po víkende sa však opäť môžeme tešiť na pozvoľné stúpanie denných teplôt. Už v stredu by sa na niektorých miestach mohli denné teploty vyšplhať až na tridsať stupňov.

Teplotným rekordérom je podľa Faška 1. júl v roku 2012, keď sme sa doslova kúpali vo vlastnom pote. „V ten deň bola v Želiezovciach zaznamenaná maximálna denná teplota vzduchu 37,8 stupňa. Len o dve desatiny menej bolo v Boľkovciach pri Lučenci,“ pripomenul klimatológ.

Od 1. júla 1950 sme zažili niekoľko takmer studených začiatkov prázdnin. „Napríklad 1. júla v roku 1996 dosiahla maximálna denná teplota na Donovaloch iba 9,5 stupňa. V roku 1960 bolo na Štrbskom Plese maximálne 10,1 stupňa. Chladný prvý júl však bol aj v minimálnych nadmorských výškach. Bratislavčania ani neuveria, že na Kolibe bolo 1. júla v roku 1971 iba 11,9 stupňa,“ pousmial sa Faško.

Dobrou správou je, že v porovnaní s uplynulými dňami bude ubúdať oblačnosť, zrážky a aj veternosť. Faško pripomenul, že aj tento týždeň boli na niektorých miestach Slovenska úhrny zrážok, ktoré sa dajú považovať za nadnormálne. Ako príklad uviedol Tatranskú Javorinu, kde v stredu večer a v noci na štvrtok napršalo 73 milimetrov dažďa. Pre niektoré lokality bude zrážkovo nadnormálny celý jún. „Napríklad v Žihárci spadlo do piatka 177 milimetrov zrážok, čo je historicky druhý najvyšší úhrn zrážok od roku 1950 v tejto lokalite,“ podčiarkol klimatológ. V poslednom období sa často vyskytujú citeľné výkyvy počasia, keď jeden deň je teplo až horúco a na druhý deň sa ochladí aj o desať a viac stupňov. Tieto výkyvy podľa Faška spôsobujú výmeny vzduchových hmôt, čo ovplyvňuje cirkulácia vzduchu.

