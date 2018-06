Druhý polčas vlády podľa Pellegriniho

Pellegrini sa ujímal v marci funkcie s otrasenou popularitou vládnej strany Smer po odstúpení premiéra Roberta Fica, keď koalícia odvrátila svoj rozpad po tlaku udalostí súvisiacich s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Politológ Juraj Marušiak povedal, že nevie, do akej miery ide o zásluhu nového premiéra Pellegriniho, ale zastavil sa prepad preferencií vládneho Smeru. „Zreteľný je tandem Pellegrini – Fico. To znamená, že Smer tak či onak prestáva byť stranou len jedného muža,“ uviedol politológ. Za úspešnejšieho v komunikácii považuje nového premiéra ako jeho predchodcu. „Pôsobí menej konfrontačne a Smer chce zároveň pôsobiť ako strana, ktorá myslí na ľudí. To vnímam ako najväčšie zmeny,“ zhodnotil a dodal, že hlavne na začiatku po nástupe nového šéfa vlády bolo cítiť, že sa chcel vedome odlíšiť od predchádzajúceho kabinetu.

Nevidím teraz väčší záujem niektorej strany odísť z koalície, čo by viedlo k predčasným voľbám, avšak partneri Smeru by v nich nemuseli dopadnúť najlepšie. politológ Juraj Marušiak

Po výmene Ficovej vlády pokračovali viaceré občianske protesty v mestách, postupne však strácali na sile. Objavila sa aj nespokojnosť farmárov, ktorí prišli minulý týždeň až z východu Slovenska na traktoroch do hlavného mesta, po piatich dňoch protesty do jesene prerušili. Ak by pokračovali intenzívne demonštrácie, podľa Marušiaka by mohli vplývať na pozíciu vlády. „Pellegrini sa však snaží zachovať pozíciu Smeru ako silného hráča, ktorý sa nenechá zlomiť protestmi. Je jasné, že akékoľvek protesty budú politicky využívané opozíciou proti Smeru, či už si to budú účastníci protestov želať, alebo nie,“ myslí si politológ.

V každom prípade bude pre vládu kľúčové, či sa ešte do volieb podarí odhaliť páchateľov, prípadne objednávateľov Kuciakovej vraždy. Na nej sa totiž zlomil predchádzajúci Ficov kabinet.

Vláda Petra Pellegriniho na snímke z 22. marca tohto roku. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Bezpečnostný analytik Milan Žitný hovorí, že vláda nemá s vyšetrovaním nič spoločné. „Na to je vyšetrovací tím. Od jeho kvalít závisí, ako si s tou vecou poradí. Zatiaľ to pre nich veľmi ružovo nevyzerá, ale to nie je problém vlády, pretože vláda nemá možnosť zostaviť vyšetrovací tím a nejako ho ovplyvniť,“ upozornil analytik.

Robert Fico ešte ako premiér krátko po vražde Kuciaka a jeho partnerky sľúbil za vládu milión eur tomu, kto poskytne relevantné informácie, ktoré povedú k zatknutiu páchateľa. Bankovky v hodnote milión eur boli počas premiérovho brífingu poukladané vedľa neho na stolíku. Neskôr sa tento počin stal terčom kritiky pre zbytočnú teatrálnosť. Ministerka vnútra Denisa Saková pred časom priznala, že polícia dostala od ľudí síce veľa informácií, ale ani jedna nebola relevantná. „To, čo premiér Fico hodil na stôl ako pokus, aby sa niekto chytil a poskytol informácie, bolo isté gesto, ale zúfalé, a tak aj dopadlo,“ skonštatoval Žitný.

Premiér Pellegrini pre Pravdu povedal, že renomé Slovenska spochybňované po tragickej udalosti sa napravilo a po rokovaniach s najvyššími predstaviteľmi štátov Európskej únie môže konštatovať, že Slovensko je v ich očiach spoľahlivým a rešpektovaným partnerom. „Stabilizovali sme situáciu v spoločnosti a aj vďaka krokom novej vlády sa utlmili vášne, ktoré prirodzene prepukli po násilnej smrti dvoch mladých ľudí,“ uviedol premiér.

Vymenoval kroky, ktoré podnikol spolu s rezortnými ministrami. Spomenul napríklad antibyrokratický balíček, masívnejšie investície do nemocníc, zvyšovanie platov učiteľov, ako aj pracovníkov vo verejnej správe. Podľa neho sa tiež preverujú možnosti rýchlejšej stavby a rekonštrukcie ciest. „Konáme konkrétne kroky, aby sme urýchlene vyriešili nespokojnosť niektorých malých farmárov a zároveň pripravovali celý rezort pôdohospodárstva na kľúčové problémy, ako sú nová finančná politika EÚ či následky sucha,“ dodal Pellegrini.

Pre šéfa opozičnej SaS Richarda Sulíka súčasná vláda nie je nová, ale ide o pokračovanie tej predošlej. „Uznávam, že pán Pellegrini používa kultivovanejší štýl politiky, ale jeho rozhodnutia nenasvedčujú tomu, že by bol skutočne nezávislý na Ficovi. Za najväčšiu chybu považujem to, že nedokáže odpovedať významným spoločenským skupinám, či už sú to učitelia, farmári, zdravotné sestry, umelci alebo pracovníci RTVS, kde je ohrozená objektívnosť spravodajstva,“ uviedol líder SaS. Podľa neho tento prístup bolo vidieť, keď si Pellegrini nenašiel čas na protestujúcich farmárov. „Evidentne je to skupina, ktorá si dosť vytrpela, však tá mafia sa tam za Fica rozmohla. Len bojujú za svoje práva, nechcú nič navyše. To je len taký príklad toho, ako sa vláda vyhýba konfrontácii a nesnaží sa hľadať skutočné riešenia," povedal Sulík.

Opozícia na jar tlačila na vládu, ale z politických otrasov nakoniec nevyťažila predčasné voľby. Vyzerá to tak, že vláda by mala skončiť v riadnom termíne volieb na prelome februára a marca v roku 2020. Navyše, politici budú na jeseň zamestnaní komunálnymi voľbami, popritom sa už naplno rozbehne kampaň pred voľbami hlavy štátu, ktoré by mali byť niekedy na budúci rok v marci. Následne koncom mája Slovensko tak ako aj celú EÚ čakajú voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Po lete sa už bude politická scéna pripravovať na parlamentné voľby.

Podľa politológa Marušiaka sa však nedá úplne vylúčiť, že voľby predsa len budú skôr. Stalo sa tak aj počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ktorá skončila o pár mesiacov predčasne. „Nevidím teraz väčší záujem niektorej strany odísť z koalície, čo by viedlo k predčasným voľbám, avšak partneri Smeru by v nich nemuseli dopadnúť najlepšie,“ uzavrel politológ.