Koalícia sa stále nedohodla na platoch poslancov, pre Fica a Danka to nie je priorita

„Postoj strany Most-Híd v otázke úpravy platov ústavných činiteľov sa nezmenil. Rokovania však nateraz neviedli k dohode, nakoľko naši koaliční partneri upustili od sľubu, ktorý dali svojim poslancom. Oni nesú zodpovednosť za vzniknutú situáciu – odmietnutie systémového riešenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

TASR oslovila s otázkami aj SNS a Smer. Ani jedna strana však zatiaľ neodpovedala. Predseda Smeru Robert Fico nedávno povedal, že ho téma úpravy platov „osobne nejako nezaujíma“. SNS tiež hovorila, že to pre ňu nie je priorita.

Prípravu zmien odštartoval nesúhlas časti koaličných poslancov zo Smeru-SD, SNS aj Mosta-Híd s návrhom na zmrazenie platov v zrýchlenom režime, s ktorými prišiel pred Vianocami vtedajší premiér Fico. Situácia vyvolala napätie v koalícii. Fico pripúšťal spojenie hlasovania o zmrazovaní platov s dôverou vláde. Predseda Mosta-Híd Bugár odmietal takéto vydieranie poslancov.

Základné kontúry zmien

Koaličné strany sa potom dohodli na príprave systémového riešenia úpravy platov. Nateraz majú platy zvýšené o symbolické jedno euro. Tvrdili, že systémové úpravy treba prijať čo najskôr, pôvodne hovorili o jari. Zákon, cez ktorý sa malo odmeňovanie ústavných činiteľov meniť, bol na programe májovej schôdze parlamentu, ale vláda ho stiahla. Nebola totiž dohoda.

Hoci dohoda nevznikla, už pred niekoľkými mesiacmi koaliční lídri oznámili základné kontúry zmien. Plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa nemal v budúcnosti odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.

Ďalšou zmenou malo byť to, že plat poslancov by nebol rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa tak pripojili k základnému platu a celá zložka by podliehala odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené.