Za slušné Slovensko podporí v boji o post primátora Bratislavy Matúša Valla

Predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko predstavili svoje plány na leto a plány do komunálnych volieb.

V nich budú podporovať napríklad nezávislého kandidáta na primátora Bratislavy, Matúša Valla. „Matúš Vallo si splnil svoju domácu úlohu na jednotku, prešiel mesto a vytvoril svoj Plán Bratislava,“ vysvetlili organizátori z iniciatívy. Matúša Valla v primátorskom zápase už podporilo mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko. Okrem Valla v komunálnych voľbách iniciatíva Za slušné Slovensko podprí Mareka Hattasa, ktorý kandiduje na primátora Nitry a žilinského kandidáta Petra Fiábaneho.

Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko vysvetlil, že ich iniciatíva zostáva občianskou iniciatívou, no napriek tomu sa chce po marcových udalostiach verejne angažovať. Juraj Šeliga vysvetlil, že iniciatíva nechce vstupovať do straníckeho zápasu, a preto podporila nezávislých kandidátov, ktorí museli získať dôveru komunity. Na otázku, či sa iniciatíva nebojí, že ju budú obviňovať z politikárčenia, povedal, že žiaden z kandidátov, ktorých iniciatíva podporila, nebude vystupovať na pódiu na zhromaždeniach Za slušné Slovensko. Pripustil však, že obviňovať ich zrejme budú. „Obviňovali nás aj doteraz, hovorilo sa o tom, kto nás financuje a podobné somariny. Všetko sú to klamstvá,“ vysvetlil.

Šeligova kolegyňa Karolína Farská priblížila program iniciatívy na leto: " „Od šiesteho augusta budeme cestovať po Slovensku, prejdeme všetky krajské mestá a budeme sa zúčastňovať napríklad aj na festivaloch, diskusiách a iných udalostiach,“ povedala a dodala, že iniciatíva chystá novú internetovú stránku, na ktorej si občania budú môcť pozrieť program. Web by mali spustiť v najbližších dňoch. Ako Farská podotkla, nie každý občan má prístup k moderným technológiám a práve preto budú cestovať po krajine.