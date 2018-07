RTVS si uťahuje opasok, Rezník zopakoval požiadavku zvýšiť koncesie

Ako na dnešnom rokovaní Rady RTVS informoval Rezník, na návrhu riešení a opatrení, ktoré by eliminovali dopad investičného dlhu a výpadku príjmovej časti rozpočtu, čo má vplyv na hospodárenie RTVS, pracujú od februára tohto roka v nadväznosti na výstupy analýzy od nezávislej spoločnosti. Autorom analýzy je audítorská spoločnosť Grant Thornton. Pri riešení dlhodobého podfinancovania RTVS však manažment podľa Rezníka nezabúda ani na tému dlhodobo nízkych koncesionárskych poplatkov. Šéf verejnoprávnej rádiotelevízie je osobne za ústavný zákon, ktorý určí systém financovania RTVS a bude v ňom aj valorizácia.

V súvislosti s opatreniami na zníženie dopadov investičného dlhu a príjmových výpadkov RTVS Rezník ďalej pripomenul, že zriadili technickú a ekonomickú radu s cieľom racionalizovať systém nakupovania aj investície a náklady na úrovni všetkých zložiek RTVS. „Na to sme zriadili systém riadenia výkonnosti, centralizujeme verejné obstarávanie, nastavujeme nový prevádzkový model, zjednodušujem organizačnú štruktúru a snažíme sa systémovo riadiť interné kapacity,“ konkretizoval. Na základe zistených skutočností začali transformáciu organizácie v siedmich oblastiach. Jednotlivé transformačné opatrenia by mali priniesť efektívnejšie vynakladanie financií a týkajú sa oblastí riadenia, ľudských zdrojov, IT, posilnenia výnosov, redukcie nákladov, efektívnej správy, údržby a investícií do majetku a ďalších. Podľa Dozornej komisie Rady RTVS ide o rámec plánovaných opatrení, odporúčaní, ktoré ešte nie sú presne konkretizované. Ako rámcový materiál ho komisia víta, pri hodnotení si počká na podrobné rozpracovanie a dopady jednotlivých opatrení.

Zvýšenie poplatkov?

Jaroslav Rezník počas rokovania rady pripomenul, že za najstabilnejší prvok zabezpečenia verejnoprávneho vysielania považuje koncesionárske poplatky. Podotkol, že je verejne známe, že súčasná výška koncesií je na Slovensku nedostatočná a čiastočne sa kompenzuje cez zmluvu so štátom. „To, že o tom vieme a to, že nič významné sa okolo toho nedeje, to ešte neznamená, že nekonáme,“ povedal.

„Treba to riešiť legislatívne. Osobne vidím ako najperspektívnejší, najstabilnejší spôsob vyrovnania sa s týmto problémom ústavný zákon. Pretože si myslím, že by to mala byť legislatívna úprava, ktorá bude platná nasledujúcich 10 – 15 rokov. Viete dobre, že ústavné zákony sú vždy stabilnejšie ako zákony prijímané jednoduchou väčšinou,“ vysvetlil rade svoj postoj Rezník. Politikom chce „trpezlivo vysvetľovať, že je pre celú spoločnosť lepšie, ak to bude upravené spôsobom, ktorý RTVS zabezpečí stabilné a dostatočné financovanie“. Za dôležité pritom považuje, aby v takejto novej legislatívnej úprave bola zakotvená aj valorizácia. Pripúšťa, že v rámci Európy existuje viacero modelov financovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu. „Samozrejme, že si uvedomujeme riziko,“ dodal Rezník k téme dlhodobo nízkych koncesií.

Rezník Radu RTVS informoval, že od pondelka do 31. júla je poverenou riaditeľkou televíznej Jednotky Marta Gajdošíková. Od 1. augusta by mala mať Jednotka nového riaditeľa. Šéf RTVS však jeho meno neuviedol a dodal, že Radu RTVS bude o ňom informovať na budúcom rokovaní.