Liberáli po lete predložia návrh zákona pre partnerov rovnakého pohlavia

"Klasickú rodinu nemôže rozložiť to, že budú mať občania s homosexuálnou orientáciou rovnaké práva ako heterosexuáli. Reálnym ohrozením klasickej rodiny je alkoholizmus, domáce násilie, nevera a netolerancia,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS a tímlíderka strany pre osobné slobody Natália Blahová. Dodala, že denne sa práve pre tieto dôvody rozpadajú manželstvá na Slovensku, ale na tie Slovenská národná strana tak vehementne neupozorňuje. "Uchyľuje sa k lacnej ideológii nenávisti, ktorá stavia na predsudkoch a dajú sa ňou prekrývať vlastné zlodejstvá v politike,“ konštatovala. Poslanci SaS na septembrovú schôdzu NR SR predložia návrh zákona pre partnerov rovnakého pohlavia, ktorý bude obsahovať možnosť dedenia a rešpektovania ich vzťahu pri ochorení jedného z nich.

„Na rozdiel od SNS strana SaS privíta, ak sa verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na Dúhovom Pride zúčastní. Povinnosťou ombudsmana je predsa zasadzovať sa o to, aby ľudské a občianske práva v našej krajine platili pre každého bez rozdielu. Dúhový pochod ako symbol tolerancie k inakosti je dobrou príležitosťou poukázať na to, že ľudia sa nedelia na horších a lepších na základe svojej sexuálnej orientácie,“ povedala Blahová, ktorá avizovala svoju účasť na Dúhovom Pride. SaS očakáva, že koaličné strany Smer a Most-Híd sa od tohto „podlého marketingu“ SNS dištancujú.

Hrnko nechce ombudsmanku na Pride

Slovenská národná strana by podľa jej podpredsedu Antona Hrnka nerada videla ombudsmanku Máriu Patakyovú a zástupcov jej úradu na pochode Dúhový Pride. „Sme si vedomí, že v rámci demokracie nie je možné obmedzovať právo vysloviť svoj názor a voľbu spôsobu tohto vyslovovania, ale v princípe protestujeme, ak takéto ‚pochody‘ podporujú štátne orgány. Sme presvedčení, že organizátori týchto vraj pochodov pýchy nereprezentujú tých, ktorí patria do komunít ‚inakých‘, ale že len zneužívajú existenciu týchto komunít na šírenie neoliberálnej ‚genderovej‘ ideológie. Cieľom tejto ideológie je podľa nášho názoru rozloženie klasickej rodiny, ktorá vždy v minulosti bola a stále je základom usporiadanej spoločnosti a stabilného štátu," uvádza sa v tlačovej správe, ktorú v sobotu 30. júna poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Preto by SNS nerada videla „osoby ako pani ombudsmanku Patakyovú a zástupcov jej úradu na tomto podujatí, najmä, keď bola pani ombudsmanka zvolená do svojho úradu aj hlasmi SNS a pred voľbou nám dala záruky, že tieto ideológie nebude podporovať“.

My nikam neodchádzame – PRIDEme je hlavné posolstvo 8. ročníka festivalu Dúhový Pride Bratislava. Organizátori občianske združenie Dúhový Pride Bratislava chcú povzbudiť všetkých členov LGBTI komunity, že má zmysel zostať na Slovensku a usilovať sa o lepší život s právnym uznaním ich partnerstiev, rodín a identity. Zároveň takto upozorňujú politikov, že sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené. "Ignorácia LGBTI ľudí zo strany vlády a štátu za posledné desaťročie spôsobila nahromadenie a vyostrenie problémov, ktorým táto komunita na Slovensku čelí. Napriek opakovaným sľubom neboli slovenskí politici schopní prijať ani najjednoduchšie právne úpravy, ktoré by zjednodušili život párom rovnakého pohlavia a ich rodinám,” informoval hovorca akcie Martin Macko. Dúhový Pride Bratislava 2018 sa skutoční 14. júla o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Slovensko nerozoznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ani registrované partnerstvá. Ako je to v iných krajinách v Európe a vo svete?