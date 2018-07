Organizátorka Dúhového Pride: Zatiaľ nemáme čo oslavovať

Ani odchody mladých ľudí za hranice neprimali niektorých politikov zjemniť rétoriku a prestať na túto menšinu útočiť. Naposledy si servítku pred ústa nekládol podpredseda SNS Anton Hrnko, ktorý dokonca vyzval verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, aby sa pochodu nezúčastnila. „Nič iné som od SNS ani nečakala,“ priznala pre Pravdu Diana Pruchnerovičová, predsedníčka občianskeho združenia Dúhový Pride. Tradičné podujatie sa bude konať v sobotu 14. júla v Bratislave.

Diana Pruchnerovičová. Autor: Jakub Kováč

Festivalom tento rok upozorňujete na odchody mladých LGBT ľudí do zahraničia. Je tento problém naozaj taký rozsiahly?

Jednoznačne. Sme na chvoste Európy, Slovensko ako jedna z posledných krajín nemá uzákonené žiadne zväzky a máme tiež len veľmi slabo ošetrenú rovnoprávnosť LGBT ľudí. Je to jeden z dôvodov, prečo mladí odchádzajú do zahraničia. Vnímam to aj vo svojom okolí a z mojej skúsenosti viem, že sú to často veľmi šikovní a prínosní mladí ľudia.

Podľa nedávneho prieskumu Iniciatívy Inakosť až polovica z LGBT ľudí na Slovensku zažila nepríjemnú skúsenosť na základe svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity – či už diskrimináciu, útoky alebo šikanovanie. Je aj toto dôvod, prečo mladí odchádzajú?

Oproti Európe sú to určite zložitejšie podmienky. Takže áno.

Nepomáhajú tomu ani politici. Podpredseda SNS Anton Hrnko tvrdí, že organizátori podujatia sa usilujú o „rozloženie klasickej rodiny“, vyzval dokonca ombudsmanku Máriu Patakyovú, aby sa Dúhového Pride-u nezúčastnila. Môže si niečo také politik dovoliť?

Nič iné som od SNS ani nečakala. Veľmi ma však potešil postoj pani Patakyovej, ktorá povedala, že od minulého roka sa nič (z ľudskoprávneho hľadiska, pozn. red.) nezmenilo, a preto nevidí dôvod nevystúpiť na Pride. Som veľmi rada a vďačná, že si za svojím názorom stojí.

Podobné vyjadrenia politikov, aké mal Hrnko, sa stupňujú a nie sú výnimkou. Vnímate, že by ovplyvňovali verejnú mienku a postoj verejnosti k LGBT ľuďom by sa zhoršoval?

Veľmi ma mrzí, že práve politici sú tí, čo sa takto vyjadrujú, keďže nás to opäť vracia niekde sto rokov dozadu. Ako vravíte, nie je to nič výnimočné, no verím, že sa to časom zmení.

Pri organizácii festivalu ste sa tento rok stretli s viacerými problémami. Nepustili vás na bratislavské Hlavné námestie, nepovolili vám na podujatí umiestniť mobilné toalety, tzv. toitoiky. Sú už tieto nepríjemnosti vyriešené?

Čo sa týka problémov s Hlavným námestím, aktuálne tam prebieha Kultúrne leto a nevnímam to ako veľký problém, lebo verím, že v budúcnosti sa nejako dohodneme. Aj keď bude zrekonštruované Námestie slobody. Čo sa týka Starého Mesta, nariadenia, ktoré dostávame od komisie, sú prísne. Myslím si však, že momentálne sa podarilo všetko vyriešiť, tak som tomu rada. Toitoiky však nebudú, keďže Staré Mesto si nepraje, aby boli na Hviezdoslavovom námestí. Budeme to musieť vyriešiť nejako inak.

Zakázali vám aj skákací hrad. Plánujete teda pre deti niečo iné?

Áno. Nebudú tam atrakcie, ale máme pripravený pre deti program, maľovanie na tvár, detský kútik, kreslenie. Zabezpečili sme si človeka, ktorý to celé zastreší a bude sa venovať deťom.

Neprajníci často tvrdia, že Dúhový Pride nie je vhodný pre deti. Vraj sa tam dejú obscénnosti.

Nevidím dôvod na obavy. Na Slovensku to nikdy nebol ani len karneval, my tu nemáme čo oslavovať, keďže nemáme ani len registrované partnerstvá. Žiadne obscénnosti sa tam nedejú, ani nič podobné. Je to zhromaždenie ako každé iné.

V rovnakom termíne sa bude opäť konať aj protipochod Hrdí na rodinu. Jeho organizátori sa na svojej webovej stránke posťažovali, že ste im „vyautovali“ trasu, po ktorej každý rok chodia.

Je pre mňa veľmi zvláštne, že pán Chromík (Anton Chromík, organizátor protipochodu, pozn. red.) si vždy vyberie rovnaký dátum, v ktorom sa koná Dúhový Pride a potom vyhlási, že jeho pochod nemá s tým naším nič spoločné. Ak s tým nemá nič, tak sme im žiadnu trasu obsadiť nemohli, pretože sme Pride nahlasovali, ešte keď z ich strany nebolo nahlásené vôbec nič. Majú k dispozícii ďalších 364 dní v roku, keď môžu svoj pochod organizovať kdekoľvek v Bratislave.

V minulosti sa pokúsili Dúhový Pride narušiť extrémisti a nacionalisti. Počítate s tým aj tento rok? Plánujete bezpečnostné opatrenia?

Áno, vždy pol roka dopredu začíname rokovať s políciou, máme veľmi korektné vzťahy. Čo sa týka Hviezdoslavovho námestia, je vynikajúco zabezpečené. Opäť budú kontrolované vstupy, zdvojnásobili sme počet brán, aby bol príchod na Pride oveľa plynulejší. Všetko ostatné je v rukách polície. Opakujem, je to také isté podujatie ako každé iné verejné zhromaždenie, takže sa nepríjemností neobávame.