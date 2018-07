„Pravda chce výrazne posilniť. Začiatkom je kampaň, ktorá má zdôrazniť, že Pravda sú najpredávanejšie a najčítanejšie mienkotvorné noviny na Slovensku. Máme ďalšie ambície, nové projekty budú nasledovať a potešia všetky čitateľky a čitateľov Pravdy,“ uviedol Michal Voráček, predseda predstavenstva OUR MEDIA SR a. s., ktorá je stopercentným vlastníkom spoločnosti PEREX, a. s., vydavateľa Pravdy. Vydavateľstvo vlastnia český podnikateľ a senátor Ivo Valenta a mediálny magnát Michal Voráček.

Hlavný slogan Pravda je len jedna dopĺňa v kampani ďalší: Pravda – vždy na nej záleží. Oba slogany Pravda promuje na veľkoplošných nosičoch a citylightoch. Textové vizuály sú kombinované aj s kresbou, ktorej autorom je známy a uznávaný slovenský výtvarník Danglár. Ten je dlhoročným spolupracovníkom vydavateľstva a Pravda pravidelne uverejňuje jeho kresby a karikatúry na svojich stránkach.

Oba nové slogany denníka Pravda sú významovo doplnené a rozšírené v reklamnom imidžovom videospote, ktorý je postavený na výraznej a dynamickej typografii a texte so silnými odkazmi. „Každý ju chce mať, treba ju poznať, prijať, bojovať za ňu, pozrieť sa jej do očí, aby lož nezvíťazila. Je inšpiráciou, odpoveďou na chaos a nenávisť. Záleží na nej viac než kedykoľvek predtým. Pravda je len jedna.“

„Kládli sme dôraz na silu značky denníka Pravda a jeho obsah. Súčasne však hovoríme, aký význam má pravda – toto kľúčové slovo – v živote každého človeka a pre celú spoločnosť. Je to aktuálny odkaz práve v časoch, keď čitatelia a užívatelia informácií naprieč všetkými krajinami čelia šíreniu falošných správ. Preto je také dôležité stáť o pravdu, poznať ju,“ povedala Nora Slišková, šéfredaktorka Pravdy.

Novým vlastníkom spoločnosti PEREX, a. s., ktorá vydáva denník Pravda a prevádzkuje webové portály pravda.sk, varecha.sk, birdz.sk, avizo.sk, sa pred niekoľkými mesiacmi stala spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. Jej stopercentným akcionárom je česká spoločnosť OUR MEDIA a. s., ktorú vlastní podnikateľ a senátor Ivo Valenta spolu s mediálnym magnátom Michalom Voráčkom. Do portfólia OUR MEDIA a.s. patrí niekoľko regionálnych televízií v Českej republike – Regionální televize CZ, televize Praha TV, televize TVS, TV Brno1 a webový portál ParlamentníListy.cz vrátane jeho slovenskej verzie.