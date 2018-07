Z veľkej transformácie SAV je zatiaľ iba veľký chaos

„Plnoprávnymi inštitúciami sa staneme, až keď dostaneme potvrdenie o zapísaní do registra VVI, ktorý robí ministerstvo školstva,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. To sa malo stať k 1. júlu. SAV však nestihla na čas predložiť všetky dokumenty. „Podľa zákona sme mali rezortu dodať všetky podklady do konca marca, čo sme urobili,“ približil Šajgalík. Rezort školstva sa ale nakoniec rozhodol, že to nepostačuje a 21. mája listom požiadal SAV, aby dokumenty doplnila. „Dali nám na to desať dní, čo sa pri mnohých podkladoch, ktoré začal rezort navyše vyžadovať, nedalo stihnúť,“ dodal Šajgalík.

Príkladom podľa neho bol súpis hnuteľného majetku akadémie, ktorého vypracovanie je časovo náročné. „Termín stanovený do konca mája sme tak nestihli, dodatočne žiadané podklady sme skompletizovali a zaslali ministerstvu 28. júna,“ spresnil predseda. Práve pre neskoro dodané dokumenty teraz podľa SAV vzniká právna neistota a je otázne, či rezort akadémiu medzi verejné výskumné inštitúcie zaregistruje. „Týka sa to všetkých ústavov,“ dodal Šajgalík.

Rezort školstva sa nakoniec rozhodol vyjsť vedeniu SAV v ústrety. „Zákonný termín na zaklanie dokumentacie bol síce do konca mája, ale keďže to nestihla splniť ani jedna z organizácii, rozhodli sme sa, že budeme akceptovať, keď nám organizácia dodá kompletné materiály do konca júna,“ zhrnula šéfka ministerstva školstva Martina Lubyová. Výskumné organizácie, ktoré podklady dodali do nového termínu, ministerstvo zaregistruje spätne k prvému júlu.

Vyhodnocovanie dokumentov a zapisovanie do registra VVI by malo prebehnúť do konca mesiaca. „To inštitúciam umožní fungovať v dvoch režimoch, jednak budú ako predtým financované z verejných zdrojov, ale zároveň môžu pribrať aj súkromne prostriedky,“ dodala Lubyová. Ak sa ukáže, že ústavy nesplnili podmienky, správu ich majetku preberie SAV a bude musieť ich do konca roka zriadiť nanovo.

Verejné výskumné inštitúcie sú osobitným typom právnickej osoby, niekde na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou. Zákon im umožňuje spoluprácu s podnikateľským prostredím či s vysokými školami. Akadémia tak môže byť financovaná z viacerých zdrojov. Okrem 60 miliónov eur zo štátneho rozpočtu má možnosť získať peniaze aj z vlastného podnikania. Akadémia rovnako môže podľa zákona samostatne nakladať s vlastným majetkom s výnimkou nehnuteľností, ktoré predtým patrili štátu. Pri ich odpredaji je potrebný súhlas ministerstva financií či vlády.

Pracovníkom ústavov SAV sa nepáči, že situácia s transformáciou dospela až do právnej neistoty. „Najmä ústavy, ktoré zvykli žiadať o štrukturálne fondy, už cítia problém. Bez právnej identity totiž nie ste legitímny uchádzač pre nikoho,“ uviedla Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV. Dodala, že neistotu znáša najmä administratíva akadémie. „Takmer v infarktových situáciách sú napríklad naše účtovníčky. Väčšina spoločensko-vedných ústavov má totiž spoločnú hospodársku správu, ktorá vykonáva obrovské množstvo administratívnych operácií. K 30. júnu bolo treba uzatvoriť desiatky starých účtov a vytvoriť nové. Pritom v tejto chvíli nemáme pridelené ani takzvané DIČ (daňové identifikačné číslo – pozn. red.), bez ktorého vôbec nemožno fakturovať,“ priblížila Kusá.

Pokusy o zmenu fungovania a financovania výskumných organizácií, vrátane SAV začali už na jeseň 2014. Transformácia ústavov SAV mala prebehnúť k januáru 2016. Vláda a parlament nakoniec zmeny schválili vlani.