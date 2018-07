Sorosove deti všetkých oklamali, povedal Fico o iniciatíve Za slušné Slovensko

Došlo k neuveriteľnému demaskovaniu iniciatívy Za slušné Slovensko, povedal predseda vládnej strany Smer s tým, že podľa neho organizátori protestov všetkých oklamali, keď hovorili, že s politikou nemajú nič spoločné.

„Keď chcú, nech Sorosove deti vstúpia do politiky regulérne, nie takto pokútne. My ich budeme volať Sorosova politická strana,“ povedal Fico. Predseda Smeru reagoval prekvapene, keď mu novinári pripomenuli, že politická strana Za slušné Slovensko už existuje a stojí za ňou okrem iných osobností bývalá hovorkyňa Ľubomíra Jahnátka (v rokoch 2006 až 2010 minister hospodárstva za stranu Smer) Magda Želeňáková. Strana vznikla krátko po prvých protestoch Za slušné Slovensko a iniciatíva, ktorá organizuje zhromaždenia sa od nej dištancovala.

Na novinársku otázku, aké má dôkazy o napojení iniciatívy na amerického miliardára maďarského pôvodu Georgea Sorosa, šéf Smeru povedal, že prepojenie je úplne zrejmé a dôkazy o ňom treba dobre hľadať na internete.

Fico tiež hovoril o poslancovi najsilnejšej opozičnej strany v NR SR Sloboda a solidarita Alojzovi Baránikovi, ktorý má podľa neho zaplatiť za svoje výroky o údajnej príslušnosti sudkyne k justičnej mafii, suma 200-tisíc je však podľa šéfa Smeru vysoká.

Baránik 7. februára v pléne parlamentu vyhlásil, že sudkyňa Pružinec Erenová, ktorá bola navrhovaná za členku disciplinárneho senátu je „ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť“.

Fico nazval výroky Baránika klamstvom a šéfa Slobody a solidarity Richarda Sulíka, ktorý sa Baránika zastal, označil za človeka, ktorý je mimo. Útočiť na justíciu je podľa poslanca Fica neakceptovateľné.

Poslednou témou Ficovej tlačovky bol dôchodkový strop. Poslanec vyzval opozíciu, aby nehrala „malicherné hry o tom, kto je pod zákonom podpísaný,“ pretože zákon o dôchodkovom strope by mal byť ústavným zákonom a podľa jeho názoru mimoriadne dôležitým.