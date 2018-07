Raši sľubuje menšiu byrokraciu pri čerpaní regionálneho príspevku

Čerpanie financií z regionálneho príspevku by malo byť jednoduchšie. Pred utorkovým výjazdovým rokovaním vlády SR v Medzilaborciach to povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

„Prinášame schválenie akčného plánu na ktorý je naviazaných pomerne veľa finančných prostriedkov, ide o viac ako 30 miliónov eur, z toho 16 miliónov eur ide z európskych fondov a necelé dva milióny z regionálneho príspevku. Plus sa tu prináša milión eur príspevku, ktorý dáva vláda pre vybrané obce, občianske združenia, ale aj cirkvi,“ uviedol pred rokovaním vlády Raši.

Verí, že vytvorenie 377 pracovných miest prispeje k zníženiu nezamestnanosti v okrese. „Môže priniesť úroveň nezamestnanosti na úroveň Slovenska, okolo piatich percent, myslím si, že mohlo by to stačiť,“ doplnil Raši.

Pripravovaná zmena kompetenčného zákona by mala podľa neho priniesť zvýšenie čerpania regionálneho príspevku.

„Doteraz splnomocnenec vlády nerobil priamo exekutívu, a teda nevedel ovplyvniť čerpanie regionálneho príspevku, preto od 1.1.2019 prejde celá agenda regionálneho rozvoja pod môj úrad. Ide nám presne o to, aby sa regionálny príspevok, ktorý je rozdelený na štvorročné čerpanie, čerpal čo najrýchlejšie. Pripravujeme aj zmeny v celom procese čerpania prostriedku tak, aby bola aj účinná kontrola, ale hlavne rýchle čerpanie. Zodpovednosť musí byť na prijímateľoch. My chceme tie peniaze dať čím skôr do regiónu a nech si región rozhodne, na čo financie dostanú, a zároveň preberie prijímateľ zodpovednosť za to, aby ich použil tak, ako ich použiť má,“ vysvetlil Raši.

Boj proti byrokracii

K zlepšeniu čerpania príspevku má prispieť i nižšia byrokracia. „Vláda prichádza dnes do okresu Medzilaborce a rozdelí milión eur tak, ako si to tu zadefinovali. Dá ich mestám, obciam, rozličným združeniam a je na ich zodpovednosti, aby ich použili v poriadku. Urobí sa kontrola. Kto ich použije v poriadku, tak to má byť, a kto nedodrží nejaké predpisy, môže o tie peniaze prísť a môže ich vracať. Podobnú filozofiu chceme dať aj na regionálny príspevok, to znamená, že keď to schváli výbor na úrovni okresu, schváli to rada na úrovni mojej a štátnych tajomníkov a prednostov okresných úradov, potom nech tie peniaze dostanú prijímatelia, ktorí majú byť prijímateľmi, a my už len skontrolujeme, či je dosiahnutý výsledok a či to išlo všetko v poriadku. Čiže dávame im aj zodpovednosť, ale hlavne im chceme dať v rýchlejšej forme peniaze,“ povedal Raši.

„Chcel by som aby sa byrokracia znížila o 50 percent času, ktorý doteraz museli prijímatelia stráviť tým, aby neustále nejaké doklady predkladali. Prijímateľ musel napríklad dávať potvrdenie aj o tom, že je z najmenej rozvinutého okresu. Keď sú najmenej rozvinuté okresy zverejnené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tak keď je niekto so sídlom tu, hádam nemusí dávať toto potvrdenie,“ dodal Raši.