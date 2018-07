Rezort obrany sa rozhodol pre stíhačky F-16, tvrdí analytik Naď

Otázka budúcnosti nadzvukového letectva Ozbrojených síl SR si vyžaduje odbornú diskusiu a nie unáhlené rozhodnutia. Uviedol to pre riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď s tým, že podľa jeho poznatkov je už o všetkom v rámci rezortu obrany rozhodnuté.

Podľa Naďa sa Ministerstvo obrany SR rozhodlo pre najnovšiu verziu amerických strojov F-16. V takom prípade by Slovenská republika bola vôbec prvou krajinou Európskej únie, ktorá by tieto stroje mala vo výzbroji. Rezort obrany už dlhodobo zvažoval posledné dve ponuky, okrem F-16 prichádzali do úvahy aj švédske Gripeny. Podľa medializovaných informácií má však šéf ministerstva Peter Gajdoš (SNS) už jasno v tom, aký návrh predloží na rokovanie Bezpečnostnej rady SR, ktoré je naplánované na 11. júla.

„Myslím si, že mohla byť otvorená odborná diskusia, na aký účel vlastne nadzvukové letectvo potrebujeme. V súčasnosti totiž v podstate naši piloti vzlietajú iba na ochranu vzdušného priestoru. Preto sú nám útočné stíhačky F-16 zbytočné,“ povedal Naď. Podľa jeho slov je dôležité pre nominantov Slovenskej národnej strany (SNS) na rezorte obrany skôr predlžovať abonentnú zmluvu na využívanie súčasných strojov Mig-29.

„Ide o tom, že niekto chce zrejme predlžovať zmluvu s Rusmi. Pokiaľ už k tomuto kroku musí prísť, nemáme sa kam ponáhľať a definitívne riešenie ešte dva či tri mesiace počká,“ doplnil bezpečnostný analytik. Ozbrojené sily vynakladajú ročne desiatky miliónov eur na prevádzku ruských Migov-29. Navyše táto zmluva vyprší koncom kalendárneho roka 2019, pri uplatnení opcie o rok neskôr. Kým F-16 vedia naši piloti využívať až v priebehu roka 2022, švédsky výrobca garantoval dodanie nových strojov do konca roka 2019. Nie je známe, či tento aspekt rezort obrany vo svojom výbere zohľadnil.

Minister obrany Peter Gajdoš mal pôvodne materiál predložiť vláde SR do 29. júna. Vzhľadom na neprítomnosť premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na minulotýždňovom rokovaní kabinetu tak urobí až 11. júla. V avizovanom termíne je však summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli, kde by mal byť prítomný aj slovenský minister obrany. „Všetko je riešiteľné,“ odpovedal Gajdoš na margo svojej plánovanej neprítomnosti. Či vláda SR bude alebo nebude o týchto projektoch diskutovať, rozhodne premiér Pellegrini. Projekt, respektíve návrh ministerstva obrany má posúdiť v týchto dňoch aj Útvar hodnota za peniaze, ktorý spadá pod Ministerstvo financií SR.