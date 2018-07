Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach vláda pridá 100-tisíc

V rámci stredajšieho výjazdového rokovania vlády SR v Bardejove kabinet schváli okrem akčného plánu okresu aj zvýšenie financií pre Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. Ešte pred rokovaním to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer).

Ako povedal, po utorkovom (3.7.) výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach navštívil spolu s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer) múzeum, ktorému vláda schválila 25-tisíc eur.

„Chceli sme vidieť, v akých priestoroch to jedinečné múzeum funguje. Môžem to aj teraz oznámiť, že prostriedky, ktoré sme vyčlenili včera vo výške 25-tisíc eur na nejaké rekonštrukčné práce vo vnútri, sme sa s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer) rozhodli zvýšiť, a dnes ešte dodatočne rozhodneme o pridelení ďalších 100-tisíc eur pre MMUAV, pretože si myslíme, že treba pokračovať ďalej. Je to len prvý krok a keď nám vyjde z tých peňazí konkrétny návrh, ako úplne zrekonštruovať a zrenovovať múzeum, potom sa vláda k tomu ešte vráti,“ povedal Pellegrini.

Akčný plán, ktorý bude vláda v Bardejove schvaľovať, dáva podľa jeho slov šancu tomuto regiónu, aby sa posunul ďalej. „Želám hlavne Bardejovu, aby čo najskôr vypadol zo zoznamu najmenej rozvinutých regiónov. Samozrejme, tak ako aj v iných okresoch, aj tu ešte vláda rozdelí aj nejaké peniaze navyše nad plánovaný rozpočet, ktorý je v tom akčnom pláne. Dúfam, že to padne na úžitok a že to pomôže ľuďom,“ skonštatoval Pellegrini.

„Akčný plán je novým a prvým pre tento okres. Je to viac ako 60 miliónov eur z eurofondov a takmer štyri milióny regionálneho príspevku, čiže je to obrovský objem peňazí na vytvorenie 1370 pracovných miest,“ dodal Raši.