Prokurátor žiada pre Mizíka podmienku a exkurziu v Auschwitzi

Trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu navrhuje prokurátor pre poslanca NR SR Stanislava Mizíka (ĽSNS), ktorý čelí obžalobe z extrémizmu pre hanlivý status na Facebooku. Uviedol to v záverečnej reči počas pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.

Prokurátor vyhlásil, že Stanislav Mizík je autorom textu, ktorý je predmetom obžaloby. „Preukazuje to výsledok prehliadky priestorov v NR SR, kde boli nájdené ručne písané poznámky písané obžalovaným. On si sám spisoval zoznam prezidentom vyznamenaných osôb, ktoré sú židovského pôvodu. Zoznam sa potom objavil na internete na stránkach ĽSNS, ktorých obsah dotoval Stanislav M. a obsahovo ju pokrýval aj v minulosti,“ povedal prokurátor.

Podľa jeho slov niet preto dôvodu pochybovať, že pôvodcom textu je Stanislav Mizík a on mal záujem na zverejnení hanlivého textu. „Žiadna z jeho reakcií po skutku nenasvedčuje, že by nebol autorom textu a že by nemal na statuse záujem. Status bol podpísaný jeho menom. Nedištancoval sa od toho, čo je podporný dôkaz. Statusom sa prezentoval ako poslanec, ako zástupca ĽSNS, ktorá je považovaná generálnym prokurátorom za extrémistickú,“ zdôraznil.

Prokurátor: Hlboké zneváženie židovskej komunity

Prokurátor preto žiadal súd, aby sa zameral na význam viet a slov zverejnenie ktorých zabezpečil obžalovaný. „Význam statusu pochopil prokurátor, verejnosť aj poškodení. Status bol publikovaný za účelom hlbokého zneváženia židovskej komunity. Mám za to, že Stanislav Mizík naplnil skutkové podstaty zločinov výroby a rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia,“ konštatoval.

V rámci probačného dohľadu prokurátor navrhuje, aby sa Stanislav M. musel zúčastniť prehliadky koncentračného tábora Auschwitz v Poľsku aj s odborným výkladom a doniesť potvrdenie, že tam bol.

Obhajca opakuje: Mizík nevie pracovať s počítačom

Obhajoba, naopak, žiada oslobodenie spod obžaloby. „Nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný. Poznámky zaistené pri prehliadke sú dôkazom o nevine, vznikli až štyri dni potom. Navyše samotné poznámky nenesú žiadne znaky extrémizmu,“ povedal obhajca. Tiež zopakoval, že poslanec nevie pracovať s počítačom do takej miery, aby vedel písať statusy.

Stanislav M. v záverečnom slove uviedol, že k prípadu sa od začiatku nevyjadroval, lebo sa mu konanie voči jeho osobe zdalo nespravodlivé, a preto to nechal na advokátov. Na margo spomínaných poznámok napísal, že si len overoval skutočnosti uvedené v médiách. „Poznámky boli napísané štyri dni po statuse. Som nevinný, žiaden status som na internet nedával ani som sa nepodieľal na vyhotovení tohto textu. Navyše v Auschwitzi som bol dvakrát v rámci pionierskych táborov,“ uzavrel.

Samosudca vyhlásil prestávku do 14. hodiny, kedy by malo nasledovať vynesenie rozsudku.