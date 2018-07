Opitý vodič ide za usmrtenie ženy na 6,5 roka do väzenia

Mladý vodič, ktorý opitý v obrovskej rýchlosti na priechode pre chodcov minulý rok v Trnave zrazil a usmrtil 54-ročnú Helenu, ide na 6,5 roka do väzenia. Róbert Blaho si okrem toho nesmie do konca života sadnúť za volant motorového vozidla.

Senát Krajského súdu v Trnave odvolanie obžalovaného proti rozsudku prvostupňového súdu zamietol ako nedôvodné, rozsudok je tak právoplatný. Zároveň nariadil výkon trestu odňatia slobody. Senát o odvolaní pre zdravotné problémy obžalovaného rozhodoval v priestoroch Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Odsúdený 21-ročný Róbert Blaho ešte na Okresnom súde v Trnave priznal svoju vinu, tragickú udalosť oľutoval a pozostalým sa ospravedlnil. K tragédii na Hlbokej ulici v Trnave došlo vlani 13. júla pred pol siedmou ráno. Róbert ako vodič Volkswagenu Passat ignoroval červenú na semafore a v rýchlosti 120 kilometrov za hodinu zrazil Helenu, ktorá išla po priechode pre chodcov na zelenú. Žena po zrážke nemala šancu prežiť. Vodič, ktorý mal auto vypožičané od dopravného policajta, krátko po nehode nafúkal 2,1 promile alkoholu. Prokurátor vo svojej záverečnej reči zdôraznil, že chodkyňa bola v čase zrážky už na konci priechodu pre chodcov. Stačilo, aby vodič ubral plyn a k fatálnym následkom nemuselo prísť, on však namiesto toho zrýchľoval.

Budem to mať pred očami, tvrdí mladík

"Chcem rodine vyjadriť úprimnú sústrasť a ospravedlniť sa. Budem mať do konca života pred očami, ako som tej žene zobral život. Naozaj to ľutujem,“ povedal Róbert Blaho na okresnom súde a vzápätí urobil vyhlásenie o vine. Pôvodne mal záujem uzatvoriť dohodu o vine a treste, prokurátor to vzhľadom na závažnosť prípadu odmietol. Aj keď súd po priznaní viny nevykonával dokazovanie, z listinných dôkazov vyplynulo, že mladý vodič pred nehodou platil najmenej tri pokuty za prekročenie rýchlosti, z toho dve boli vo výške po 150 eur. Vdovec po nebohej Helene žiadal okresný súd o priznanie náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 200-tisíc eur, musí sa jej však domáhať v civilnom konaní.

Do týždňa po tragickej nehode pribudol na Hlbokej ulici v Trnave pred miestom zrážky s chodkyňou bezpečnostný ostrovček, ktorý má vodičom zaradeným do odbočujúceho pruhu zabrániť v pokračovaní jazdy rovno.