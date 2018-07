Poslancom dala najviac zabrať májová schôdza, teraz majú prázdniny

Najviac, trinásť dní, strávili v pléne v máji, jedenásť dní trvala prvá tohtoročná schôdza so začiatkom 30. januára a posledná predprázdninová schôdza, teda júnová, trvala desať rokovacích dní. Počas rokovania sa poslanci zaoberali prevažne vládnymi a poslaneckými návrhmi zákonov. Okrem toho však schvaľovali programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho a tiež sa pokúsili o odvolanie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej.

Parlamentné schôdze sa štandardne začínajú v utorok, bežný rokovací deň trvá od 09:00 do 19:00. Rokovanie býva prerušené dvojhodinovou obedňajšou prestávkou, počas ktorej sa konajú aj zasadnutia parlamentných výborov. V piatok sa končí zasadnutie skôr, najčastejšie o 14:00. Hoci býva pondelok zvyčajne bez rokovania, počas júnovej schôdze poslanci rokovali aj v pondelok.

Ficova demisia

V marci sa chceli opoziční poslanci pokúsiť o vyslovenie nedôvery vtedajšiemu predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Opozičné strany Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina-Boris Kollár a nezaradení poslanci NR SR sa rozhodli podať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Dôvodom boli udalosti spojené s prípadom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Odvolávanie sa nekonalo a Fico 15. marca odovzdal svoju rezignáciu na post predsedu slovenskej vlády do rúk prezidenta Andreja Kisku.

Prezident demisiu prijal. Hlava štátu zároveň poverila zostavením novej vlády doterajšieho vicepremiéra Petra Pellegriniho. Parlament 26. marca v noci schválil programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho. Dôveru vláde vyslovilo 81 poslancov, proti bolo 61, zdržali sa dvaja. Za program novej vlády hlasovali všetci poslanci Smeru, SNS a Most-Híd. K nim sa pripojili aj nezaradená poslankyňa Alena Bašistová, Rastislav Holúbek a Marina Šimkovičová.

Matečná post obhájila

Poslanci v máji rokovali o vyslovení nedôvery ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej. Opoziční poslanci ministerke vyčítali najmä pochybné prerozdeľovanie finančných prostriedkov v agrosektore a zlyhania vo funkcii ministerky, či ešte predtým v pozícii generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. Matečná odvolávanie ustála a pozíciu zastáva naďalej.

Po letnej dvojmesačnej prestávke by sa mali poslanci vrátiť do lavíc parlamentu v utorok 11. septembra. Podľa schváleného harmonogramu by do konca roka mali rokovať ešte 35 dní. Okrem zasadnutia pléna sa poslanci zúčastňujú na zasadnutiach parlamentných výborov. Poslaneckou prácou je okrem iného aj práca v teréne v regiónoch Slovenska medzi občanmi. Týmto aktivitám sa zákonodarcovia venujú v čase, kedy sa schôdza parlamentu nekoná.