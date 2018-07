Komunálne voľby budú 10. novembra

Vo vyhlásení určil Andrej Danko lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018, lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018, lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018. Okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnúť majú do 24. októbra 2018.