Na Mariánskej hore sa na Levočskej púti zišli státisíce veriacich

Vo svojej kázni sa venoval najmä Panne Márii, ktorá zohráva dôležitú úlohu vo vzťahu k Bohu. Označil ju za vzor a prototyp viery. „Je matkou viery, ako je aj matkou cirkvi. Darovala Krista, spasiteľa a vykupiteľa všetkých ľudí. Učí ako môžeme životnú cestu až k utrpeniu a smrti zviazať s Pánovou krížovou cestou,“ odznelo v kázni, ktorú v mene kardinála Müllera prečítal spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

Kardinál po omši pred novinármi uviedol že „je veľmi povzbudivé vidieť toľko ľudí modliť sa a vyjadriť svoju vieru voči našej Matke, ktorá je matkou Ježiša Krista a matkou cirkvi.“ Ako dodal, na Slovensku nie je prvýkrát. Premiérovo sa ale zúčastnil Levočskej púte. „Už dlhší čas poznám viacerých biskupov a kňazov a som vždy veľmi dojatý, že po tak dlhom čase agresívneho ateizmu si ľud zachoval katolícku vieru v Boha, Ježiša Krista a Pannu Máriu,“ povedal Müller. Program pre veriacich ponúkalo pútnické miesto počas celého uplynulého týždňa. Až do nedele sa na hore konali viaceré sväté omše a liturgie. Nedeľný program otvorila tradičná polnočná sv. omša za účasti mladých a novokňazov Spišskej diecézy, nechýbala pobožnosť Krížovej cesty. V rámci nedeľného programu sa konala aj svätá liturgia východného obradu a modlitba radostného sv. ruženca. Súčasťou púte boli sväté spovede.

Prišiel aj Pellegrini

Na levočskú púť prišiel po prvýkrát aj premiér Peter Pellegrini, ktorý výstup na Mariánsku horu absolvoval peši. „Nechcel som sa sem nechať doviezť autom úplne hore. Mám to navyše aj v priezvisku (Pellegrini – pútnici), takže to ma sprevádza od narodenia. Vždy, keď mám takúto možnosť prísť, tak veľmi rád prídem, pretože si treba ctiť naše tradície. Som ohromený tým množstvom ľudí, ktorí sem prišli uctiť si Pannu Máriu a pomodliť sa za celé Slovensko,“ uviedol predseda vlády SR. Najstaršie pútnické miesto na Slovensku má podľa neho špeciálnu energiu. „Aj počas svätej omše bolo cítiť niečo pozitívne na tom kopci a naozaj tá pozitívna atmosféra a desaťtisíce ľudí, to naozaj vytvára úžasnú atmosféru,“ dodal Pellegrini.

Priaznivejšie počasie

Podľa prvotných odhadov organizátorov sa cez víkend Mariánskej púte zúčastnilo celkovo 450– až 500-tisíc pútnikov. „Posilnila to najmä noc, ktorá bola nesmierne početná. Prakticky od soboty od rána až do nedeľného poludnia sa stále spovedá, čo svedčí o mnohom. Na dnešnej omši bolo odhadom 200-tisíc veriacich,“ uviedol jeden z organizátorov podujatia a moderátor púte Jozef Lapšanský. Dodal, že nezaznamenali žiadnu mimoriadnu udalosť.

Ako zhodnotil prevádzkový riaditeľ spoločnosti Falck Záchranná Slavomír Gruška, oproti minulému roku mali záchranári menej práce. Vďačia za to chladnejšiemu počasiu. „Mali sme štyroch zranených, ktorých sme museli transportovať do nemocnice. Išlo o intoxikáciu alkoholom. Boli tu úrazy horných a dolných končatín a kardiálne zlyhanie. Asi 50 ošetrení sme mali priamo na mieste. Boli to poštípania hmyzom, kliešťami, alebo opuchy spojené s turistikou a prírodou,“ uviedol Gruška.

Najväčšie pútnické miesto

Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Postupne sa Mariánska hora stala počtom pútnikov najväčším pútnickým miestom na Slovensku a zaradila sa medzi svetové pútnické miesta. Korene mariánskeho kultu tu siahajú až do 13. storočia. Z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov. Prvá kaplnka bola postavená ešte v roku 1247. Pútnický kostol na Mariánskej hore posvätil v roku 1922 biskup Ján Vojtaššák. Na baziliku ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II., ktorý sem zavítal 3. júla 1995. Za jeho prítomnosti vtedy išlo o najväčšiu púť, na levočskú horu zavítalo viac ako 650-tisíc pútnikov.