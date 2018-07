Zmena pohotovostí: cestovať treba aj 70 kilometrov

(Kliknutím na obrázok zväčši, Informácie, kam cestovať na pohotovosť s malými pacientmi, visia aj na dverách detského oddelenia nemocnice vo Veľkom Krtíši.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Vo Veľkom Krtíši chýba detská pohotovosť a rodičia s deťmi musia za lekárom cestovať do Rimavskej Soboty vzdialenej 70 km či do Zvolena, ktorý je len o pár kilometrov bližšie. V Lučenci nie je dokonca pohotovostná služba ani pre deti, ani pre dospelých.

Zmätený aj nahnevaný pacient. Aj tak sa dajú charakterizovať poskytované pohotovostné služby po novom. Vo Veľkom Krtíši si zúfajú najmä rodičia malých detí, ktorým sa dostupnosť k lekárovi skomplikovala. „Zatiaľ som na pohotovosť ísť nemusela, no v prípade menších detí je to len otázka času. Som zhrozená z toho, čo ma v takom prípade čaká,“ hovorí matka detí vo veku päť a dva roky Danka Havrilová zo Sklabinej. Do Rimavskej Soboty to má z miesta bydliska asi osemdesiat kilometrov.

„Auto síce mám, no neviem si predstaviť, ak by napríklad večer nemohol ísť s nami na pohotovosť aj manžel, ako to zvládnem sama. Nedávno, keď som s dieťaťom musela ísť na pohotovosť do Veľkého Krtíša, neobišlo sa to bez problémov. Dcérka mala v aute žalúdočné problémy. Nevedela som, či skôr ju ratovať, alebo sa ponáhľať do cieľa,“ konštatuje mladá mamička.

Podobne zle vidí situáciu matka 4,5-ročného chlapca, 2-ročnej dcérky a zatiaľ nenarodeného bábätka Darina Kačová z Veľkého Krtíša. V rodine auto nemajú a v prípade potreby by museli o odvoz niekoho poprosiť. „Tento nový systém nie je spravodlivý. Veď ľudia s deťmi žijú aj tu. Prečo nemôže byť pohotovosť v každom okresnom meste?“ pýta sa.



Vo Veľkom Krtíši je zabezpečená pohotovosť len pre dospelých. Na dverách do budovy sa pacienti dozvedia, kam cestovať na pohotovosť s deťmi.

Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že doterajší systém pohotovostí fungoval s problémami a práve lekári žiadali dlho jeho zmenu. Tí však spolu s pacientmi tvrdia, že zmeny boli ušité horúcou ihlou. „Skôr, než sa spustili do praxe, mali sa dôkladne pripraviť. Aby nevznikal chaos a pacienti nemuseli chodiť na pohotovosť aj desiatky kilometrov,“ tvrdí lekárka, ktorá si neželá zverejniť svoje meno.

Vo Veľkom Krtíši sa o zmenách dozvedia pacienti z oznamu na dverách budovy, kde sídli pohotovosť pre dospelých, ale aj na dverách detského oddelenia vo veľkokrtíšskej nemocnici. „Systém treba doriešiť tak, aby pacienti nemuseli na pohotovosť cestovať. Napríklad formou doplnkovej pohotovostnej služby, na čom sa však musia dohodnúť aj pediatri s nemocnicou. Prví pacienti už klopali v noci na dvere namiesto pohotovosti aj na našom oddelení. Problém treba vyriešiť do obdobia chrípok, keď býva nával,“ myslí si primár detského oddelenia nemocnice vo Veľkom Krtíši Július Boldiš.

Prečo vznikol problém s chýbajúcou detskou pohotovosťou vo Veľkom Krtíši? Marián Ilenčík vysvetľuje, že on ako poskytovateľ služby vybavil priestory pre pohotovosť pre dospelých aj deti, detskí lekári však nepodpísali zmluvy. „Je to neetické, lebo lekár by mal prispieť k zabezpečeniu starostlivosti o pacienta nielen počas ordinačných hodín. Deti sú veľmi špecifickí pacienti a zdravotný stav sa u nich môže rýchlo zmeniť. Cestovať s dieťaťom na pohotovosť napríklad do Rimavskej Soboty sa mi nezdá normálne,“ podčiarkol Ilenčík. Dúfa, že do konca júla, keď sa uzavrie druhé kolo na obsadenie pohotovostí, sa situácia vyrieši.

Subregionálna lekárska komora vo Veľkom Krtíši prostredníctvom pediatričky Mileny Noskovej hovorí, že problém je hlbší. „V okrese Veľký Krtíš je nás dokopy osem pediatrov, z toho štyria sú v dôchodkovom veku. Za minulý rok sme odpracovali v nadčasoch okolo štyristo hodín. Tak, ako majú fyzické limity pacienti, máme ich aj my. Sme vyčerpaní a unavení,“ podčiarkuje pediatrička. Veľký Krtíš nie je v tomto smere jediným neobsadeným bodom. Pre nezáujem lekárov sa pohotovostnú službu nepodarilo zabezpečiť v pätnástich okresných mestách.

Ešte horšia je situácia v Lučenci či v Poltári, kde nie je pacientom k dispozícii žiadna pohotovosť. Dospelý pacient z Málinca musel na pohotovosť do Veľkého Krtíša cestovať hneď v prvý deň platnosti zmien. Precestoval viac ako 50 kilometrov. V Lučenci zlyhalo zriadenie pohotovostí pre problémy s priestormi.

Aj Lučenčania však na súčasný stav reagujú iba nechápavým krútením hlavou. „Je to celé zle. Zlyhala ešte aj informovanosť. My sme sa o zmenách dozvedeli iba zo sociálnych sietí. Máme dve deti, z toho menšie má iba mesiac. Je rozdiel ísť v prípade potreby na pohotovosť v rámci mesta alebo napríklad do Rimavskej Soboty. A čo s tými, čo nemajú auto?“ naznačujú možné problémy manželia Majorošovci z Lučenca.

Radosť nemajú ani na lučeneckom magistráte. „Je znepokojujúce, že okresné mesto s takou veľkou spádovou oblasťou nemá zabezpečenú pohotovostnú službu a občania sú nútení cestovať do Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, prípadne ešte ďalej. Mesto využije všetky možnosti, aby pohotovostná služba pre deti aj dospelých bola u nás obnovená,“ poznamenala hovorkyňa mesta Lučenec Mária Bérešová.

Veľký Krtíš, Lučenec či Poltár nie sú v Banskobystrickom kraji jedinými regiónmi bez pohotovostnej služby pre deti či dospelých. Detská pohotovosť chýba aj v Revúcej, pohotovosť pre dospelých aj v Detve, Krupine či v Žarnovici.

Podľa informácií z tlačového oddelenia rezortu zdravotníctva ministerstvo o problémoch v Banskobystrickom kraji vie. „Práve v tomto kraji je najviac oblastí s nedostatkom lekárov, preto je mimoriadne náročné vo viacerých mestách tohto kraja obsadiť pevné body ambulantnej pohotovostnej služby pre deti i dospelých,“ uvádza rezort.

„Obyvatelia môžu navštíviť ktorýkoľvek z trinástich pevných bodov ambulantnej pohotovosti. V prípade život ohrozujúceho stavu si občan môže privolať záchranku alebo ísť na centrálny príjem do nemocnice,“ píše sa ďalej v stanovisku ministerstva.

Čo sa týka Lučenca, kde nie je žiadna pohotovosť, rezort zdravotníctva intenzívne rokuje o obsadení ambulancie pre deti aj dospelých priamo v Lučenci. Rezort verí, že sa to podarí do konca júla.