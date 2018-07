Pre poslancov Zákonník práce neplatí

Na poslancov a členov vlády sa Zákonník práce nevzťahuje, a tak dovolenku oficiálne ani nemajú. Navyše, ústava hovorí, že Národná rada zasadá stále. Prax je však iná. Júnová schôdza parlamentu sa skončila už 25. júna a ďalšia je naplánovaná na 11. septembra, ak sa nič mimoriadne neudeje. Parlamentné výbory sa zídu v prvom septembrovom týždni.

Keďže to so svojím mandátom myslím vážne, tak neviem, o akom voľne hovoríte. Dušan Jarjabek, poslanec Smeru

Politológ Tomáš Koziak pripomína, že poslanci by mali byť aktívni aj vtedy, keď nezasadá plénum parlamentu. „Poslanci, ktorí zvyknú byť v kontakte s voličmi a svoju prácu robia zodpovedne, tak určite pracujú aj počas parlamentných prázdnin, a teda aj mimo rokovania schôdze parlamentu. A čo s tými poslancami, ktorí sú v parlamente len do počtu a sú to tzv. dvíhači rúk? Keď nepracujú ani v pléne, ťažko možno od nich očakávať, že by robili aj cez prázdniny,“ zhodnotil politológ. Poslanec Smeru Dušan Jarjabek odmietol, že by ho čakali dva mesiace voľna. „Som každý druhý deň v parlamente. Iná vec je, že nie je rokovanie pléna,“ zdôraznil Jarjabek a pokračoval, že pripravuje rokovanie výboru pre kultúru a médiá, ktorého je predsedom. V auguste chce predložiť návrh zákona do Národnej rady a čakajú ho stretnutia s ľuďmi, ktorých sa norma má dotknúť. „Keďže to so svojím mandátom myslím vážne, tak neviem, o akom voľne hovoríte. Nespochybňujem však, že sú poslanci, také jednodňové muchy, ktoré sa v parlamente ďalšie volebné obdobie neukážu,“ uviedol Jarjabek. Týždeň voľna si však chce dopriať s rodinou v Chorvátsku.

„Ja som doteraz robil v parlamente, aj v piatok som tam bol. Mám aj ďalšie pracovné povinnosti a nie je to len o sedení v parlamente,“ povedal zvýšeným hlasom poslanec SNS Anton Hrnko.

Poslanec opozičnej SaS Branislav Gröhling nesúhlasí s tým, že zákonodarcovia majú dvojmesačné voľno. „Na verejnosti sa stále prezentuje, že prácou poslanca je čas, ktorý sedí v Národnej rade, ale práca je aj mimo Národnej rady, a to, bohužiaľ, už nie je také viditeľné. Preto je pohľad na prácu poslanca skreslený,“ zdôraznil Gröhling.

Aj Európsky parlament má cez prázdniny voľno, ale kratšie v porovnaní so slovenským parlamentom. Europoslanci začínajú s prestávkou posledný júlový týždeň a opäť sa zídu v pondelok 27. augusta. Europoslankyňa Monika Beňová (Smer) pri komentovaní voľna slovenských poslancov povedala, že oni sami musia vedieť, koľko majú agendy a ako ju zvládajú. „Neviem, niekedy mám pocit, že je lepšie, keď majú na Slovensku v parlamente voľno, ako keď zasadajú. Je potom pokojnejšia atmosféra,“ podotkla.

Letnú pauzu bude mať aj vláda. Posledný raz zasadne v stredu 11. júla a potom sa stretne až 22. augusta. Podobne ako poslanci ani ministri nemajú určený čas na dovolenku.