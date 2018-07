Kiska chce vládnuť, stranu však skrýva

Politický analytik Ján Baránek povedal, že Kiskove slová už nie sú vyjadrením prezidenta, ale predsedu politickej strany. „Mne by to neprekážalo, pokiaľ by pán Kiska ešte stále nebol prezidentom. Takto túto funkciu politizuje,“ nazdáva sa Baránek. „Navyše, ak to hovorí v prvej osobe množného čísla, mal by dopovedať, kto má tú moc prevziať. Kto je to my? Určite to nie je plénum na festivale Pohoda, zrejme tým myslí nejakú skupinu, ktorú ale my nepoznáme. Môžeme len predpokladať, že to bude politická strana,“ mieni Baránek, ktorému sa nepozdáva ani pojem „prevziať moc“. „Má to celkom inú konotáciu, ako keby povedal, že chce vyhrať voľby,“ podčiarkol analytik. „Keby povedal, musíme vyhrať voľby, tam by už musel povedať, kto ich má vyhrať, kto je to – my. Vychádza mi z toho práve tá politická strana, lebo inak naberá slovné spojenie ,prebrať moc‘ negatívnu konotáciu. No aj tak sú tieto vyjadrenia neštandardné, nešťastné a absolútne sa nehodia do úst úradujúceho prezidenta,“ doplnil Baránek.

Nová strana alebo podpora?

Na Pohode Kiska hovoril, že „do politiky treba dostať slušných, schopných a poctivých ľudí“. „To je to, čo potrebujeme spraviť. Všetkým nám je jasné, že táto zásadná zmena v našej spoločnosti, vytiahnutie z morálnej krízy, krízy nedôvery, sa nedá spraviť inak. Nesmierne potrebujeme, keďže sme parlamentná demokracia, prevziať moc. Potrebujeme dostať na ministerstvo vnútra, na políciu, na spravodlivosť, školstvo a tak ďalej čestných a schopných ľudí,“ zdôrazňoval prezident. Viac nechcel konkretizovať s tvrdením, že „netreba predbiehať“. „Vediem teraz veľmi veľa rozhovorov s politickými stranami, s ktorými vieme zdieľať hodnoty, rozprávam sa s mnohými ľuďmi, o ktorých si myslím, že by sa do politiky mohli a mali zapojiť,“ naznačoval Kiska. Prezradil, že má podporu aj manželky. „Ja ti verím, že spravíš všetko dobré pre našu krajinu. Prosím, nezabúdaj na našu rodinu, ale choď do toho,“ povedal prezident s odkazom práve na manželku a dodal: „Takže idem do toho.“ Rodinu ako jeden z argumentov Kiska použil v polovici mája, keď oznamoval, že sa viac nebude uchádzať o úrad hlavy štátu. Vtedy povedal, že na jeho rozhodnutie mala vplyv aj rodina a to, že ju nemôže odsúvať na vedľajšiu koľaj.

Čo ešte nie je v Kiskových plánoch jasné, je, či sa po odchode z Prezidentského paláca stane lídrom novej politickej strany, alebo sa pokúsi zjednotiť niektoré z už existujúcich strán.

Marketingová tvár

Sociológ Pavel Haulík tvrdí, že Kiska nebude plnohodnotným politickým lídrom, a myslí si to aj po prezidentových víkendových vyjadreniach. „Bude tvárou, ktorá sa bude využívať ako politický marketing, ale robiť reálnu politiku? Myslím si, že k takejto zmene napriek jeho vyhláseniu nedošlo,“ zhodnotil sociológ.

Otázkou je, či sa bude Kiska uchádzať o mandát poslanca pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Išlo by o unikátnu vec, pretože nikto z predchádzajúcich prezidentov v ponovembrovej ére Slovenska sa o to nepokúsil. Úrad hlavy štátu sa totiž vníma ako politický vrchol. Haulík usudzuje, že Kiska sa bude usilovať o zvolenie za poslanca na kandidátke politickej strany. „Pokiaľ pôjde o projekt, ktorý sa vynára z jeho vyhlásení a nejakých statusov na sociálnych sieťach iných ľudí, tak si myslím, že bude na kandidátke. Inak by to strácalo zmysel,“ myslí si sociológ. Podľa neho by formálna, odľahčená Kiskova podpora prichádzala do úvahy v prípade politického subjektu, ktorý by sa spoľahlivo dostal do parlamentu. „Ale tu pôjde o pomerne tvrdý boj o hlasy rovnakých voličov, ako dnes berú prevažne opozičné politické strany. Istota, že by ten projekt mohol byť neúspešný, to znamená, že by sa nemusel dostať do parlamentu, je vcelku reálna. Jeho víkendové vyhlásenia sú len posunom v tomto duchu. Napriek tomu to nič nemení na mojom názore, že ešte stále to nie je pokus o plnohodnotný vstup do politiky,“ dodal sociológ.

Špekuluje sa napríklad, že Kiska sa bude usilovať o spojenie mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a Spolu. Takéto riešenie Kiska zatiaľ nepomenoval. Pravdou však je, že tieto strany sú mu blízke. Denník Nový Čas a týždenník Plus 7 dní v uplynulých týždňoch zachytili šéfov týchto strán, ako idú do Prezidentského paláca.

Založí teda Kiska celkom novú stranu? Podľa Haulíka sa celý proces ohľadne Kiskovej angažovanosti v straníckej politike môže udiať viacerými spôsobmi. „Pravdepodobne to bude nový subjekt, nie však úplne nový, ale môže vzniknúť fúziou viacerých existujúcich strán alebo prúdov,“ nazdáva sa sociológ.

Slovensko mafiánsky štát?

Kiska sa cez víkend na festivale opäť vrátil k svojmu staršiemu tvrdeniu, že Slovensko je mafiánsky štát. „Treba povedať pravdu, vražda dvoch mladých ľudí (Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pozn. red.) ukázala, akí skutočne sme. Žiaľ, mafiánskym štátom,“ tvrdil prezident. Práve o mafii na východe Slovenska písal Kuciak svoj posledný článok. Jednou z vyšetrovacích verzií preto bola aj tá, že novinára a jeho snúbenicu zavraždila talianska zločinecká skupina. Zatiaľ však nie je známe, či sa vyšetrovanie stále uberá aj týmto smerom. Baránek si myslí, že takéto vyjadrenia z úst prezidenta nie sú vhodné. „Automaticky sa tým dáva do polohy akéhosi partizána. No je vo funkcii štyri roky, a ja som až za posledný rok zbadal od neho takéto iniciatívy, predtým nič také nepovedal, nič nenaznačovalo, že má názor, že Slovensko je mafiánsky štát,“ povedal Baránek. „Keďže ale stále nevieme, kto spáchal dvojnásobnú vraždu, tak takéto silné vyjadrenia len na základe nejasných indícií nedávajú kontinuitu, nie je kompatibilný sám so sebou, so svojou prezidentskou minulosťou,“ uviedol Baránek.

Prezident Kiska o „praktikách mafiánskeho štátu“ hovoril už vlani v septembri, za čo čelil kritike koaličných politikov. Vtedajší premiér Robert Fico (Smer) prezidenta vyzval, aby vážil slová, pretože nezodpovedné vyjadrenia dláždia cestu extrémistom k moci. Kiska sa takto vyjadril po tom, čo anonym zverejnil dokumenty o policajnom preverovaní a daňovej kontrole jeho firmy KTAG, ktorá mu platila prezidentskú kampaň.