Tréner Lešický: Vyšetrenie korupcie posunie futbal vpred

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala rozhodcov a zástupcov futbalových klubov v sobotu krátko po poludní v Banskej Bystrici. Išlo o dve desiatky ľudí a vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky obvinil celkovo 21 osôb zo športovej korupcie. Autobusom si polícia prišla po 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov. „Všetci zadržaní boli vypočutí a v nedeľu prepustení, nakoľko neboli podľa trestného poriadku dôvody na ich väzbu,“ potvrdil pre Pravdu hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Akcia podľa polície súvisela s pochybným rozhodovaním na futbalových zápasoch riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom. „Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1¤000 eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom,“ spresnila na sociálnej sieti v sobotu polícia. Za zločin korupcie hlavným rozhodcom, asistentom a delegátom hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Predstavitelia futbalových klubov si zas za prečin môžu odsedieť jeden až päť rokov.

Futbalové kluby sú z kauzy sklamané. „Žiaľ, tieto škandály poškodzujú celé futbalové hnutie. Vinníkov treba potrestať a doživotne dištancovať,“ reagovali viaceré kluby na policajnom facebooku.

Bývalý futbalista, uznávaný tréner a odborník Milan Lešický za najdôležitejšie považuje, aby sa záležitosť dotiahla do konca. „Futbal bol vždy v nejakom podozrení, že nie je všetko v poriadku. Zaujímavé však je, že keď už došlo na lámanie chleba a malo sa pochybenie dokázať, tak sa nič nestalo, nikto nebol nikdy potrestaný. Tým by som mohol Slovensko vyhlásiť za najčestnejší futbalový štát na svete,“ skonštatoval Lešický.

Do aféry môžu byť zapletení aj ďalší

Vzniknutá situácia ho preto neprekvapila. Za posun vpred považuje, že sa polícia prípadom zaoberá. „Je to v prospech futbalu. Povedal by som, že konečne prišiel videorozhodca,“ mieni odborník. Upozorňuje však, že do aféry môžu byť zapletení aj ďalší. „Reťaz sa môže natiahnuť až do najvyšších miest, záleží, do akej miery budú ochotní ľudia hovoriť,“ zamýšľa sa Lešický. Aké môže mať vyšetrovanie dosahy na slovenský futbal, si odhadnúť netrúfol. „To závisí od toho, ako ďaleko sa vo vyšetrovaní dôjde a čo sa dokáže. Potom vinníci budú potrestaní, čo by som považoval za veľmi správne,“ uzatvára Lešický.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) cez víkend zdôraznil, že vyvíja maximálne úsilie v boji proti manipulácii priebehu a výsledkov zápasov. „Naším prvoradým záujmom je to, aby bol akýkoľvek relevantný podnet na manipuláciu futbalových stretnutí dôkladne vyšetrený,“ uvádza SFZ. Zároveň pripomenul, že s políciou pri vyšetrovaní manipulácie zápasov na úrovni stredoslovenských regionálnych súťaží maximálne spolupracuje. „Podrobnejšie sa SFZ k aktuálnej kauze vyjadrí po obdržaní oficiálnej správy od NAKA,“ uistil zväz.

Futbalová korupcia je dlhodobý problém

Podozrenia z podplácania a manipulovania zápasov sa objavujú už dlhšie. Najskôr išlo o bývalého šéfa FC Senec Daniela Bartka, ktorý mal ponúkať úplatok hráčovi z Ružomberka. Podľa Bartka však išlo len o nedorozumenie a chybu v komunikácii. Koncom júna zas disciplinárna komisia futbalového zväzu pozastavila činnosť jedenástim hráčom a jednému trénerovi. Tí boli podľa SFZ zapletení do aféry manipulácie výsledkov prvej a druhej ligy a ovplyvňovania výsledkov pri tipovaní. Polícia v tejto súvislosti zadržala aj šesťčlenný tipérsky gang z Ukrajiny. Ten bol prepojený na Áziu a stávky sa realizovali na neregulovaných zahraničných trhoch.