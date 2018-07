Najvyšší súd zrušil trest pre Čecha za krádež u Kňažka

Vyhovel tak dovolaniu bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, že uložený trest bol v rozpore so zákonom nízky. Súd prvej inštancie bude musieť obžalobu na Novotného v zmieňovanom prípade znovu prerokovať.

Najvyšší súd zároveň uvalil väzbu na Novotného, ​​ktorý si pôvodne uložený trest odpykával v jednej zo slovenských väzníc a ktorý sa na pojednávaní na vlastnú žiadosť nezúčastnil.

Žitňanská v dovolaní, s ktorým sa stotožnil aj nový minister spravodlivosti Gábor Gál, namietala, že okresný súd nezákonne priznal obžalovanému poľahčujúce okolnosti. Tvrdila tiež, že pri použití zákonných ustanovení mal súd vymerať Novotnému trest v rozmedzí od päť rokov a štyroch mesiacov do desať rokov.

Predseda senátu Najvyššieho súdu povedal, že ako poľahčujúca okolnosť pri rozhodovaní o výške trestu nestačí iba samotné priznanie obžalovaného, ​​ako to urobil Novotný. Sudca zároveň upozornil, že súd prvého stupňa nesprávne prisúdil aj jednu priťažujúcu okolnosť Novotnému, ktorý bol vo vlasti dvanásťkrát súdne trestaný.

Podnet na podanie mimoriadneho opravného prostriedku podal Kňažko po tom, čo sa prokurátor proti verdiktu súdu prvej inštancie neodvolal. Herec pred novinármi rozhodnutie Najvyššieho súdu uvítal. „Zatiaľ je to na dobrej ceste. Jednoznačne to (krádež) nebola náhoda, o tom niet pochýb. Dúfam, že to dopadne v prospech spravodlivosti,“ povedal Kňažko. Odmietol však spresniť, kto by si krádež v jeho dome mohol objednať.

Do vily v prestížnej bratislavskej štvrti neďaleko pamätníka Slavín Čech vnikol v noci vlani v januári. Odcudzil hotovosť z peňaženky a s pomocou nájdených kľúčov otvoril trezor, z ktorého podľa obžaloby vzal peniaze, prsteň a hodinky v celkovej hodnote najmenej 10 000 eur. Kňažko sa však zobudil a zlodeja postrelil. Zranený muž ešte stihol z vily utiecť, ale policajti ho chytili v záhrade.