Opäť kauza Iris: skade brali fiktívni zdravotníci lieky?

Podľa polície mal v zariadení, ktoré je už zatvorené, ordinovať falošný doktor aj ošetrovateľka. Pôvodne kuchár a upratovačka, od minulého týždňa vo väzbe, mali starkým podávať lieky. „Psychiatrické lieky Haloperidol a Xanax, ktoré spôsobujú útlm organizmu, a antibiotikum mohol predpísať len lekár,“ myslí si riaditeľka sociálneho zariadenia Hestia v Bratislave Milada Dobrotková, ktorá v minulosti pôsobila aj ako šéfka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.

Zariadenia pre seniorov podľa nej totiž nemôžu mať v zásobe psychiatrické lieky. Lekárnička zariadenia je podľa nej rovnaká ako v domácnosti, nachádzajú sa tam len liečivá na zníženie teploty. Dobrotková tvrdí, že každý klient musí mať svoju osobitnú skrinku alebo miesto, kde má lieky, ktoré aktuálne užíva.

Lieky predpisuje lekár, dávkuje a podáva sestra

Lieky klientom podávajú na základe predpisu lekára a dávkovať ich môže len kvalifikovaný človek, to znamená sestra. Preto ako prvé, čo musí mať podľa Dobrotkovej zariadenie zabezpečené, je spolupráca s lekárom, ktorý predpisuje ošetrovateľskú aj farmakologickú starostlivosť. „Len na základe predpisu lekára môže sestra dávkovať či už lieky, alebo injekcie,“ skonštatovala. Podávať ich podľa nej môže aj opatrovateľ, ale len v tom prípade, ak sú riadne nadávkované kvalifikovanou sestrou. Lekári lieky predpisujú na mesiac. Odkiaľ boli lieky, ktoré nepraví zdravotníci mali podávať klientom?

Podľa lekárnikov mohli falšovať recepty

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ za jednu z možností pokladá sfalšovanie receptu. „Môže ísť o úplný podvod. Vystavovali fiktívne recepty a nedávali ich na úhradu zdravotnej poisťovni,“ povedal Sukeľ. V zozname lekárov si podľa neho mohli nájsť kód zdravotníka, dali si vyrobiť falošnú pečiatku a ak takýto recept zostane len v lekárni, nikto nezistí, že je na lekára evidované čudné množstvo liekov.

Ďalšou možnosťou, ako sa mohli dostať k liekom na predpis, je dohoda s lekárnikom alebo prevádzkovateľom lekárne, ktorí lieky vydali bez receptu. „Nie je to nereálna možnosť,“ poznamenal šéf lekárnikov. Treťou možnosťou podľa neho je, že mali dohodu s lekárom, ktorý im tieto lieky predpisoval.

Haloperidol aj Xanax sú podľa Sukeľa sedatíva, ktorými sa dá predávkovať. Tvrdí, že napríklad Xanaxom sa predávkoval aj spevák Michael Jackson. „Haloperidol sa používa najmä u starých ľudí, ak majú nejaké výkyvy či halucinácie. Spôsobuje útlm, a ak ho dávali starým ľuďom, jednoducho povedané, mali od nich pokoj,“ povedal.

V kombinácii s inými liekmi môže poškodiť zdravie. „Napríklad s často používaným Tramadolom môže dôjsť k úplnému útlmu organizmu, problémy spôsobí aj v kombinácii s aspirínom,“ skonštatoval Sukeľ s tým, že dokonca aj užívanie súčasne s Augmentinom môže spôsobiť antibiotickú interakciu. Šéf lekárnikov upozorňuje, že nebezpečný môže byť aj v kombinácii s liekmi na úpravu rytmu srdca. „Tam môže dôjsť k narušeniu srdcového rytmu,“ dodal.

Klientom súkromného zariadenia niektorí zamestnanci mali podávať psychiatrické lieky, antibiotiká a injekcie bez kvalifikácie. Autor: SHUTTERSTOCK

Peter Mikuš zo špecializovanej geriatrickej nemocnice v bratislavských Podunajských Biskupíc tvrdí, že starí ľudia často trpia viacerými chronickými ochoreniami v pokročilom štádiu, sú teda multimorbídni. „S tým súvisí aj užívanie viacerých liekov – polyfarmácia. Preto je dôležitý manažment liečby, aby nedošlo k závažným interakciám liekov alebo k podávaniu liekov, ktoré sú nevhodné pre starších pacientov,“ povedal odborník s tým, že manažment liečby vykonáva praktický lekár v spolupráci s geriatrom, resp. internistom.

U starších ľudí sú podľa neho často prítomné tzv. geriatrické syndrómy, napríklad inkontinencia, poruchy chôdze s pádmi, imobilita, poruchy kognitívnych (rozumových) funkcií s poruchami správania, depresia či nedostatočná výživa. „Tieto problémy môžu zhoršovať kvalitu života seniorov a často vedú k závislosti od pomoci druhej osoby, to znamená, že potrebujú opatrovateľskú alebo aj ošetrovateľskú starostlivosť,“ do­dal.

Šóth: Dôležité je, kto indikoval túto liečbu

Šéf súkromných lekárov Marián Šóth tvrdí, že nie každé sociálne zariadenie musí mať zazmluvneného lekára, pretože treba rešpektovať slobodnú voľbu výberu doktora. „Pre efektívnejší chod zariadenia je možno lepšie, ak ho majú zabezpečeného. Na druhej strane by aj senior mal vedieť, kde sú jeho možnosti a či to nie je pre neho komfortnejšie,“ povedal Šóth. Klient zariadenia má podľa neho dve možnosti: buď zostane u svojho lekára, alebo prejde k zmluvnému lekárovi daného zariadenia.

Šóth tvrdí, že do zariadenia sa mohli lieky dostať dvomi cestami. „Alebo ich predpísal lekár, alebo si ich zariadenie vybralo cez žiadanku, ktorá je tiež podpísaná lekárom,“ poznamenal s tým, že aj zariadenie si môže takto zabezpečiť lieky.

Sociálne zariadenie preto podľa neho môže mať nejakú rezervu liekov, ale psychiatrické lieky podliehajú zvýšenému režimu kontroly a každá lekáreň musí vydokladovať, že lieky z nej odišli. Užívanie psychiatrických liekov, akými sú Xanax či Haloperidol, nie je u seniorov výnimočné. „Je to normálna súčasť liečby. Ale teraz nejde o to, či je to psychiatrický liek, alebo antibiotikum, dôležité je, kto indikoval túto liečbu,“ skonštatoval s tým, že toto by mali zistiť policajní vyšetrovatelia.

Podmienkou zápisu do registra nie je zmluva s lekárom

Či malo zariadenie Iris zazmluvneného lekára, môže zistiť len polícia. Podľa Bratislavského samosprávneho kraja nejde o zdravotnícke zariadenie, ale o zariadenie, v ktorom sa poskytujú sociálne služby. „Podmienkou zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb nie je zmluva s lekárom,“ povedala vedúca tlačového oddelenia Veronika Beňadiková.

Župa podľa nej nemá informáciu, s akými všeobecnými lekármi mali jednotliví klienti uzatvorenú zmluvu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Ak zariadenie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, musí si ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. „V takomto prípade však ide o vzťah medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou, s ktorou má poskytovateľ uzatvorený zmluvný vzťah,“ dodala.