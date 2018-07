Slovenský titul Malej zrejme zostane

Malá je podozrivá, že pri písaní až dvoch záverečných prác si „požičala“ texty z iných diplomoviek. Univerzity sa zhodujú, že jej to mohlo prejsť pred rokmi, dnes by už zrejme na plagiátorstvo doplatila.

Vysoká škola by mala žiadať zneplatnenie vydaného dokladu o vzdelaní, prípadne aj jeho vrátenie. stanovisko rezortu školstva

Koncom júna české médiá odhalili, že Malá si pomohla pri písaní záverečnej práce na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Mendelovej univerzite v Brne. Časť verejnosti žiadala jej odstúpenie petíciou. Malá však tvrdila, že ide o mediálny útok nielen na ňu, ale aj celú vládu premiéra Andreja Babiša (ANO). Až neskôr priznala, že si pomáhala prácami iných študentov a neuviedla ich ako zdroje. Označila to za ľudské zlyhanie, za ktoré sa ospravedlnila. Vedomé odpisovanie však striktne odmietla.

Na Mendelovej univerzite Malá obhajovala prácu s názvom Mikroklimatické podmienky v chove králikov v roku 2005. „Vtedy ešte neexistoval plagiátorský systém Theses a nebolo v silách žiadnej univerzity riešiť systematickú kontrolu. Dnes by program plagiátorstvo neumožnil, pretože by zhodu odhalil,“ vysvetlila Jiřina Studenková, hovorkyňa univerzity.

V Bratislave zas Malá získala titul v roku 2011. Paneurópska vysoká škola vyhlásila, že práca prešla štandardným systémom kontroly, teda Centrálnym registrom záverečných prác. Ten vedie ministerstvo školstva. „Protokol o kontrole originality u danej práce identifikoval zhodu s inými prácami v rozsahu nula percent. Prípadná nedokonalosť informačného systému, za ktorý je zodpovedný štát, nemôže byť preto interpretovaná ako pochybenie školy,“ pripomína škola.

Vedúcim práce o rodičovskom práve bol pedagóg Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. „Pre české médiá sa už o práci vyjadril, že je po obsahovej aj formálnej stránke štandardná,“ pokračuje vysoká škola. Paneurópska vysoká škola pokračuje, že práca bola obhájená a štúdium Malej riadne ukončené. Škola tak k bývalej českej ministerke nemá žiadnu právomoc. „Na rozdiel od českých noriem slovenský zákon o vysokých školách odobratie vysokoškolského titulu nepozná, a preto nie je možné takýto úkon uskutočniť,“ uzatvára vysoká škola.

Aj ministerstvo školstva tvrdí, že titul by bolo možné odobrať iba súdnou cestou. „Vysoká škola by mala žiadať zneplatnenie vydaného dokladu o vzdelaní, prípadne aj jeho vrátenie,“ konštatuje odbor komunikácie rezortu. Zároveň dodáva, že škola by mala dokázať, že neboli splnené zákonné podmienky na získanie vysokoškolského diplomu.