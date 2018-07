Bratislavské letisko vybavilo v júni o štvrtinu viac ľudí než vlani

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo v júni tohto roku spolu na prílete a odlete 236.133 cestujúcich. Oproti šiestemu mesiacu minulého roka to podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej znamenalo nárast o 26 %.

„Je to najvyšší počet cestujúcich v júni v celej histórii letiska, teda za posledných 67 rokov,“ doplnila Ševčíková. Čo sa týka prvého polroka tohto roka, za šesť mesiacov prešlo bránami letiska spolu 901.563 cestu­júcich.

„Je to druhý najsilnejší prvý polrok letiska v celej jeho histórii a zároveň najsilnejší za posledných desať rokov, od roku 2008,“ vyčíslil predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Oproti vlaňajšiemu prvému polroku vzrástol počet cestujúcich na bratislavskom letisku o viac ako 165.000.

K rastu počtu pasažierov prispievajú podľa Pojedinca nové linky v medzinárodnej pravidelnej doprave a vyššia kapacita lietadiel. „Najviac cestujúcich využilo v prvom polroku pravidelné letecké linky z Bratislavy do Londýna, Dublinu, Moskvy, Milána a Skopje,“ vymenoval.

V samotnom mesiaci jún sa s nástupom dovolenkovej sezóny dostávajú do popredia charterové destinácie. V júni teda najviac cestujúcich smerovalo z Bratislavy okrem Londýna a Dublinu najmä do tureckej Antalye, do egyptskej Hurghady či na Krétu a spiatočne.

V júni sa zároveň na letisku v Bratislave uskutočnilo spolu 3195 letov, čo bolo o 16 % viac ako vlani v šiestom mesiaci. Vybavených bolo tiež 2342 ton leteckého nákladu, čo predstavovalo nárast o 5 %.